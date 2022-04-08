FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
UEFA Avrupa LigiCengiz Ünder'li Marsilya PAOK'u 2-1 yendi Roma Norveç'ten çıkamadı
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Cengiz Ünder'li Marsilya PAOK'u 2-1 yendi Roma Norveç'ten çıkamadı
ABONE OL

Cengiz Ünder'li Marsilya PAOK'u 2-1 yendi Roma Norveç'ten çıkamadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Roma, Bodo Glimt deplasmanından çıkamadı. Cengiz Ünder'li Marsilya ise PAOK'u 2-1 yenmesini bildi.

08.04.2022 - 07:37 |
Cengiz Ünder'li Marsilya PAOK'u 2-1 yendi Roma Norveç'ten çıkamadı

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.

Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibi, evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü 48. dakikada Omar El Kaddouri kaydetti. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi, Gerson ise 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında İtalya'nın Roma takımını 56. dakikada Ulrik Saltnes ve 89. dakikada Hugo Vetlesen'in bulduğu gollerle 2-1 yendi. Roma'nın golünü 43. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.

İngiltere ekibi Leicester City'nin Hollanda takımı PSV'yi ağırladığı müsabaka ise 0-0 sona erdi.

Karşılaşmaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.

Cengiz Ünderli Marsilya PAOKu 2-1 yendi Roma Norveçten çıkamadı

    SON DAKİKA
    1. Hull City, Cilegon derken İspanyollar Mesut Özil'in yeni adresini açıkladı
      Hull City, Cilegon derken İspanyollar Mesut Özil'in yeni adresini açıkladı
    2. Dün akşam Bodo Roma'yı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi!
      Dün akşam Bodo Roma'yı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi!
    3. İki önemli hata ortaya çıktı! 30 Nisan'daki seçim iptal...
      İki önemli hata ortaya çıktı! 30 Nisan'daki seçim iptal...
    4. Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'
      Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'
    5. Burak Elmas'tan flaş derbi açıklaması
      Burak Elmas'tan flaş derbi açıklaması
    6. Sadece kadro dışı mı? Mesut Özil'le iki yıldızın bağlantısını kesti F.Bahçe kendine geldi
      Sadece kadro dışı mı? Mesut Özil'le iki yıldızın bağlantısını kesti F.Bahçe kendine geldi
    7. Süper Lig devlerine duyurulur! FFP kriterleri açıklandı
      Süper Lig devlerine duyurulur! FFP kriterleri açıklandı
    8. 'Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya yakışan bir futbolcu'
      'Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya yakışan bir futbolcu'
    9. Bu sefer bombayı İspanyollar patlattı! Suarez Süper Lig'e geliyor
      Bu sefer bombayı İspanyollar patlattı! Suarez Süper Lig'e geliyor
    10. Cengiz Ünder'li Marsilya PAOK'u 2-1 yendi Roma Norveç'ten çıkamadı
      Cengiz Ünder'li Marsilya PAOK'u 2-1 yendi Roma Norveç'ten çıkamadı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hull City, Cilegon derken İspanyollar Mesut Özil'in yeni adresini açıkladı

    Hull City, Cilegon derken İspanyollar Mesut Özil'in yeni adresini açıkladı

    Dün akşam Bodo Roma'yı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi!

    Dün akşam Bodo Roma'yı yendi ülke sıralamasında Türkiye yerini garantiledi!

    İki önemli hata ortaya çıktı! 30 Nisan'daki seçim iptal...

    İki önemli hata ortaya çıktı! 30 Nisan'daki seçim iptal...

    Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'

    Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'

    Sıradaki Haber