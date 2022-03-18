FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
UEFA Avrupa LigiCengiz Ünder, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar... Bizim çocuklar dün geceye damga vurdu
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Cengiz Ünder, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar... Bizim çocuklar dün geceye damga vurdu
ABONE OL

Cengiz Ünder, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar... Bizim çocuklar dün geceye damga vurdu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Basel ile karşı karşıya gelen Marsilya'da Cengiz Ünder, Bayer Leverkusen karşılaşmasında ise Merih Demiral oynadıkları futbolla göz doldurdular. Doğan Alemdar ile Çağlar Söyüncü'nün kapışmasında ise gülen taraf Leicester City oldu.

18.03.2022 - 08:33 |
Cengiz Ünder, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar... Bizim çocuklar dün geceye damga vurdu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Basel ile Marsilya karşı karşıya geldi. St. Jakob-Park'ta oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-1 kazandı ve toplamda 4-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 35. dakikada Marsilya'dan Harit penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Basel, 61. dakikada Dan Ndoye ile öne geçerken 74. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder eşitliği getirdi. 90+3'te Rongier Marsilya'yı öne geçirerek skoru belirleyen isim oldu. UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 18 Mart Cuma günü yapılacak.

MERİH DEMİRAL ALKIŞ TOPLADI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Bayer Leverkusen ile Atalanta karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan maçı Atalanta 1-0 kazandı ve toplamda 4-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Merih Demiral'ın asistinde Boga'dan geldi. Merih Demiral karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başararak görev yaptığı 90 dakikada golden önce atağı başlatan isim oldu. Çeyrek finale yükselen Atalanta'nın rakibi 18 Mart Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

DOĞAN ALEMDAR İLE ÇAĞLAR'IN KAPIŞMASINDA GÜLEN TARAF...

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Doğan Alemdar'ın takımı Rennes ile Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmayı Rennes 2-1 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Leicester turu geçerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Karşılaşmada Rennes 8. dakikada Bourigeaud'in golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Leicester 51'te Fofana ile eşitliği yakaladı. 76'da Tait Renns'i bir kez daha öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 sonuçlandı ancak tur atlayan taraf Leicester oldu.

Karşılaşmada Doğan Alemdar 90 dakika Rennes kalesini korurken Çağlar Söyüncü ise maç kadrosunda yer almadı.

Cengiz Ünder, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar... Bizim çocuklar dün geceye damga vurdu

SON DAKİKA
  1. Olay var! Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaş'ta 2 istifa kararı alındı
    Olay var! Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaş'ta 2 istifa kararı alındı
  2. Cicaldau, Morutan, Nelsson, Boey'in parası çıktı! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı ücret
    Cicaldau, Morutan, Nelsson, Boey'in parası çıktı! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı ücret
  3. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  4. Barcelona maçından sonra Galatasaray'a kötü haber! İlk ayrılık açıklandı
    Barcelona maçından sonra Galatasaray'a kötü haber! İlk ayrılık açıklandı
  5. Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor 'Cehennem...'
    Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor 'Cehennem...'
  6. Cengiz Ünder, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar... Bizim çocuklar dün geceye damga vurdu
    Cengiz Ünder, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar... Bizim çocuklar dün geceye damga vurdu
  7. Torrent'in 'sürprizi' elinden patladı! Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti
    Torrent'in 'sürprizi' elinden patladı! Önce camia ardından Şansal Büyüka isyan etti
  8. Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti
    Galatasaray - Barcelona maçında ortalık karıştı! Bomba iddia: Hakemi tehdit etti
  9. Türk takımlarına ülke puanından kötü haber! Galatasaray elendi, 31 yıl sonra bir ilk, 2023/24 sezonunda...
    Türk takımlarına ülke puanından kötü haber! Galatasaray elendi, 31 yıl sonra bir ilk, 2023/24 sezonunda...
  10. Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...
    Galatasaray - Barcelona maçında tarihi anlar! Böylesi ilk kez oluyor, dönüm noktası oldu! Kerem Aktürkoğlu ve Pena...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Olay var! Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaş'ta 2 istifa kararı alındı

Olay var! Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktörünü açıkladı Beşiktaş'ta 2 istifa kararı alındı

Cicaldau, Morutan, Nelsson, Boey'in parası çıktı! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı ücret

Cicaldau, Morutan, Nelsson, Boey'in parası çıktı! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı ücret

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Barcelona maçından sonra Galatasaray'a kötü haber! İlk ayrılık açıklandı

Barcelona maçından sonra Galatasaray'a kötü haber! İlk ayrılık açıklandı

Sıradaki Haber