Cengiz Ünder, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar... Bizim çocuklar dün geceye damga vurdu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Basel ile Marsilya karşı karşıya geldi. St. Jakob-Park'ta oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-1 kazandı ve toplamda 4-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 35. dakikada Marsilya'dan Harit penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Basel, 61. dakikada Dan Ndoye ile öne geçerken 74. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder eşitliği getirdi. 90+3'te Rongier Marsilya'yı öne geçirerek skoru belirleyen isim oldu. UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 18 Mart Cuma günü yapılacak.



MERİH DEMİRAL ALKIŞ TOPLADI



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Bayer Leverkusen ile Atalanta karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan maçı Atalanta 1-0 kazandı ve toplamda 4-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Merih Demiral'ın asistinde Boga'dan geldi. Merih Demiral karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başararak görev yaptığı 90 dakikada golden önce atağı başlatan isim oldu. Çeyrek finale yükselen Atalanta'nın rakibi 18 Mart Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.



DOĞAN ALEMDAR İLE ÇAĞLAR'IN KAPIŞMASINDA GÜLEN TARAF...



UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Doğan Alemdar'ın takımı Rennes ile Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmayı Rennes 2-1 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Leicester turu geçerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Karşılaşmada Rennes 8. dakikada Bourigeaud'in golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Leicester 51'te Fofana ile eşitliği yakaladı. 76'da Tait Renns'i bir kez daha öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 sonuçlandı ancak tur atlayan taraf Leicester oldu.

Karşılaşmada Doğan Alemdar 90 dakika Rennes kalesini korurken Çağlar Söyüncü ise maç kadrosunda yer almadı.







