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UEFA Avrupa LigiBarcelona ve Galatasaray'ın efsane isimleri Hagi ve Popescu Nef’in davetlisi olarak İstanbul’a geliyor
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Barcelona ve Galatasaray'ın efsane isimleri Hagi ve Popescu Nef’in davetlisi olarak İstanbul’a geliyor

Efsane futbolcular Hagi ve Popescu, 2017-2020 arasında FC Barcelona’nın sponsoru olan, 2016’dan beri de Galatasaray’ın sponsorluğunu sürdüren Nef’in daveti ile İstanbul’a geliyor. Galatasaray’dan önce Katalan devinin formasını giyen Rumen futbolcuların, yine geçmiş dönemde 3 yıl FC Barcelona’nın sponsorluğunu yapmış Nef tarafından Nef Stadyumu’nda ağırlanması, Türk sponsorluk tarihi için de özel bir anlam ifade edecek.

16.03.2022 - 19:43 |
Barcelona ve Galatasaray'ın efsane isimleri Hagi ve Popescu Nef’in davetlisi olarak İstanbul’a geliyor

2017-2020 arasında FC Barcelona’nın sponsoru olan, 2016’dan beri de Galatasaray’ın sponsorluğunu kesintisiz sürdüren Nef’in daveti ile Hagi ve Popescu Nef Stadyumu’na geliyor. Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Avrupa’nın önde gelen takımlarından FC Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray, efsanelerini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda ağırlayacak. Nef’in özel davetlisi olarak İstanbul’a gelecek Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini, birlikte takip edecek. Bugüne kadar hem FC Barcelona’nın hem de Galatasaray’ın formasını giyen ve sarı-kırmızılıların Avrupa’da kazandığı en büyük başarılarda büyük payı bulunan ikili, bu çok önemli mücadeleyi, Galatasaray’ın yeni sahası Nef Stadyumu’nda seyretmiş olacak. Nef de adını taşıyan stadyumda sponsorluğunu yapmaktan onur duyduğu iki kulübün maçına ve her iki takımda forma terletmiş çok özel iki efsane isme ev sahipliği yapmış olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Hagi ve Popescu’nun Galatasaray taraftarı için çok önemli iki efsane isim olduğunu ifade ederken, “Bu maçın bizim için önemi büyük. Sponsorluğunu yaptığımız, iki takımı, kendi adımızı taşıyan stadyumda ağırlıyoruz. Hagi ve Popescu, Galatasaray taraftarları için çok önemli iki isim, ben de o taraftarlardan biriyim. Spordan çok şey öğrendim. Sporun değerlerine ve birleştirici gücüne kalpten inanıyorum. ‘Nef Stadyumu içinde Ali Sami Yen ruhu derken’ de amacımız bu ruhu daha da canlandırmak. Biz spora sadece sponsor olmadık; kalbimizi, yüreğimizi ve heyecanımızı koymaya çabalıyoruz.”

Maç öncesi tarih yazan iki efsane oyuncuya Galatasaray-FC Barcelona maçında Nef ile birlikte aynı heyecanı paylaştıkları için birer teşekkür plaketi takdim edilecek. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan Galatasaray kadrosunun efsane isimleri arasında yer alan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, geçmiş yıllarda FC Barcelona’nın da formasını giymişti. İkili, Galatasaray’ın 2000 yılındaki UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferlerinin de mimarları arasında yer alıyor. Hagi 1996, Popescu ise 1997 yıllarında FC Barcelona’dan Galatasaray’a transfer olmuş, iki efsane 2001-2002 sezonunun başına kadar birlikte Galatasaray formasını terletmişlerdi.

 

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