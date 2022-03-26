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U21'lerimiz İskoçya'yı devirdi Ersin Destanoğlu maça damga vurdu

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri 6.maçında İskoçya ile karşı karşıya gelen U21 Milli Takımımız dişli rakibini 2-0 yendi.

26.03.2022 - 10:13 |
U21'lerimiz İskoçya'yı devirdi Ersin Destanoğlu maça damga vurdu

U21 Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri 6. maçında İskoçya'ya konuk oldu. Belçika ve Danimarka mağlubiyetlerinin ardından İskoçya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Tolunay Kafkas'ın öğrencileri, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vururken Tynecastle Park Stadı'nda galibiyeti getiren goller; 29'da Furkan Bayır ve 73'te Welsh'ten (k.k.) geldi.

7 puana ulaşan Milliler, 2 maç fazlasıyla 2. sıradaki Danimarka'nın 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. 4 puanlı İskoçya ise 4. basamakta.

U21lerimiz İskoçyayı devirdi Ersin Destanoğlu maça damga vurdu

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U21'lerimiz İskoçya'yı devirdi Ersin Destanoğlu maça damga vurdu

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