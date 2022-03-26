U21'lerimiz İskoçya'yı devirdi Ersin Destanoğlu maça damga vurdu
2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri 6.maçında İskoçya ile karşı karşıya gelen U21 Milli Takımımız dişli rakibini 2-0 yendi.
26.03.2022 - 10:13 |
U21 Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri 6. maçında İskoçya'ya konuk oldu. Belçika ve Danimarka mağlubiyetlerinin ardından İskoçya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Tolunay Kafkas'ın öğrencileri, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vururken Tynecastle Park Stadı'nda galibiyeti getiren goller; 29'da Furkan Bayır ve 73'te Welsh'ten (k.k.) geldi.
7 puana ulaşan Milliler, 2 maç fazlasıyla 2. sıradaki Danimarka'nın 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. 4 puanlı İskoçya ise 4. basamakta.