Trabzonspor - Antalyaspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisini bozan ve bu sezon ligdeki tek yenilgisini aldığı Antalyaspor'u ağırlayan Fırtına maça çok etkili başladı. Henüz 11'de Djaniny'nin asistinde Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçen Karadeniz temsilcisi adeta Antalyaspor'u ilk 40 dakika yarı sahasına hapsetti. 28'de Djaniny ile gole çok yaklaşan Fırtına direğe takıldı. İlk devrenin son 5 dakikasında Antalyaspor etkili olsa da başka gol sesi çıkmadı, Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda da Trabzonspor baskısı vardı. Farkı 2'ye çıkarmak isteyen Bordo-Mavili ekip özellikle 62'de gole çok yaklaştı. Önce Bakasetas vurdu, top üst direkten döndü, ardından Kouassi tamamlamak istedi fakat Fildişili futbolcu da direğe takıldı! Bu dakikanın ardından iki takımın da pozisyonları olsa da aradığı golü yine Trabzonspor buldu. 88'te sahneye Berat Özdemir çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletini alan ilk takım oldu. Antalyaspor ise çeyrek finalde kupaya veda etti.

Yarın çeyrek final seansında 17.30'da Sivasspor, Fatih Karagümrük'le, 20.30'da da Beşiktaş , Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Perşembe günü de 20.30'da Alanyaspor , Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Trabzonspor'un rakibi, Beşiktaş-Kayseri eşleşmesinin galibi olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

HUGO GOLLE BURUN BURUNA!

2' Bakasetas sol kanattan yerden içeriye sert bir şekilde topu çevirdi, Diogo yattı ancak seken top kale dibinde Hugo'ya çarptı fakat az farkla aut. Trabzonspor gole çok yaklaştı...

9' Visca sağ taraftan korneri kullandı, Denswill iyi yükseldi ancak kötü vurdu, aut.

GOL

11' Orta sahada kapılan topta Berat, Visca'yı gördü, Boşnak oyuncu içeri girerken Djaniny'e topu yolladı, Djaniny tekte Visca'nın önüne bıraktı. yıldız futbolcu karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri sarsmayı başardı.

DİREK

28' Kouassi sol kanattan süratle geldi, sağ taraftaki Djaniny'i gördü, yıldız futbolcu ceza alanına girerken vurdu, savunmaya da çarpan top üst direkten dışarı gitti.

GOL İPTAL

33' Djaniny'nin sağ kanattan içeri çevirdiği top arka direkteki Puchacz'a geldi, Polonyalı oyuncu da yerden kesti, kaleci Diogo sektirdi, dönen topa Bakasetas dokundu ve fileleri havalandırdı. Ancak VAR kontrolü sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ANTALYA'DAN İLK TEHLİKELİ ATAK

38' Antalya ilk kez tehlike geldi... Bünyamin sağ kanattan içeri ortaladı, Luiz Adriano kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

40' Adriano derin pasla kaleye sırtı dönük olarak penaltı noktası üzerinde topla buluştu, Ndao'yu gördü, Ndao müsait poziyonda vurdu, kaleci Uğurcan'dan gole izin yok.

41' Kırmızı-Beyazlılar sağ kanattan korneri kullandı, Naldo kafayı vurdu, top Uğurcan'da kaldı.

45' İlk yarının sonuna +2 ekleniyor.

Mücadelenin ilk devresi sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

60' Fernando uzaklardan şansını denedi ancak Uğurcan başarılı.

ART ARDA İKİ DİREK!

62' Bakasetas ceza alanı içinde vurdu, Naldo'dan sekti top, bu topa da sağ ayağının dışıyla vurdu şutu üst direkten döndü, Kouassi tamamlamak istedi, onun şutu da direkten oyun alanına döndü ve Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

70' Visca orta alana yakın bir noktadan serbest vuruşu kullandı, Djaniny ceza alanı içinde gelişine vurdu, kaleci Diogo başarılı.

75' Hakan Özmert ceza sahası dışından seken topa vurdu ancak farkla auta gidiyor top.

85' Orta alanın sağından ceza alanına şişirilen topa Wright gelişine vurdu ancak top Uğurcan'ın kucağında kaldı.

GOL

88' Antalyaspor çıkarken topu kaybetti, Abdülkadir Ömür aradan Cornelius'u gördü, kaleci Diogo kalesinden çıktı, Berat boş kaleye topu gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

90' Maçın sonuna +4 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.