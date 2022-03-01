Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi
Adem Büyük'le yollarını ayıran Yeni Malatyaspor tecrübeli teknik direktör Cihat Arslan'la anlaşamaya vardı.
01.03.2022 - 14:56 |
Spor Toto Süper Lig'de 17 haftadır galibiyete hasret kalan ve son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.