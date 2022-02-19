Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı tarihe geçti! Teknik direktör kendini oyuna aldı
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ilginç anlara sahne oldu. Ev sahibi takımın teknik direktörü olmadığı için futbolcu Adem Büyük hem oyuncu hem hoca olarak göreve getirilmişti. Karşılaşmayı kenarda takip eden Adem Büyük maçın 55. dakikasında kendini oyuna aldı. Rakip takımın teknik direktörü Nuri Şahin ise kendini Antalyaspor yedekleri arasına yazdırdı...
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması ilginç olaylara sahne oldu. Malatya ekibinde teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından takımın tecrübeli oyuncusu Adem Büyük göreve getirilmişti. Antalyaspor'da ise teknik sorumlu Nuri Şahin kendini maç kadrosuna yazdı...
Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Adem Büyük, maçın 55. dakikasında kendini oyuna aldı. Tecrübeli futbolcu takımının 1-0 yenik olduğu anlarda Mustafa Eskihellaç'ı çıkartıp kendini oyuna dahil etti. Sumudica'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Adem Büyük böylece teknik direktörlüğe hazırlanmaya başladı...
Antalyaspor'da da benzer bir durum Nuri Şahin ile yaşanıyor. Hem futbolcu hem teknik sorumlu olarak görev başında bulunan Nuri Şahin, Yeni Malatyaspor maçında kendini yedekler arasına yazdı.