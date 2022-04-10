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Yeni Malatya SporVe Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu! Geçen yıl da düşmüşlerdi...
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Ve Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu! Geçen yıl da düşmüşlerdi...

Süper Lig'de kötü bir sezon yaşayan Yeni Malatyaspor evinde Giresunspor'a kaybetti ve kümeye düştü.

10.04.2022 - 15:36 |
Ve Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu! Geçen yıl da düşmüşlerdi...

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Cihat Arslan'ın takımı Yeni Malatyaspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Giresunspor, 1-0'lık skorla kazandı ve Malatyaspor, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Giresunspor'un golünü 23. dakikada Hamidou Traore kaydetti.

Süper Lig'de üst üste 4. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor, 20 puanda kalırken bitime 6 hafta kala Süper Lig'e havlu atmış oldu. Giresunspor ise 39 puana yükselerek düşme potasıyla arasındaki farkı arttırdı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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