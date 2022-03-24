FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Yeni Malatya SporSadık Çiftpınar ile ilgili flaş karar! PFDK cezasını açıkladı
HaberlerYeni Malatya Spor Haberleri Sadık Çiftpınar ile ilgili flaş karar! PFDK cezasını açıkladı
ABONE OL

Sadık Çiftpınar ile ilgili flaş karar! PFDK cezasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Göztepe'ye para cezası verdi. Kurul ayrıca Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar'ı da 4 maçla cezalandırdı.

24.03.2022 - 23:35 |
Sadık Çiftpınar ile ilgili flaş karar! PFDK cezasını açıkladı

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin Göztepe'ye 132 bin, Gaziantep FK'ye 57 bin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a da 32'şer bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

İLK CEZASI DEĞİL

29 yaşındaki oyuncu, hatırlanacağı üzere Antalyaspor maçı sonrası da taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası almıştı.

SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama
    Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama
  2. TFF'den flaş hakem kararı! Görevlerine iade edilecekler
    TFF'den flaş hakem kararı! Görevlerine iade edilecekler
  3. Abdurrahim Albayrak'tan Gomis tepkisi: Yeter artık, en çok parayı ben alacağım...
    Abdurrahim Albayrak'tan Gomis tepkisi: Yeter artık, en çok parayı ben alacağım...
  4. 2 gün önce İtalya'yı devirdi bugün Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi
    2 gün önce İtalya'yı devirdi bugün Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi
  5. İşte Galatasaray'ın borcu
    İşte Galatasaray'ın borcu
  6. Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı 'Onuna disiplini öğrendim'
    Tuchel, Fatih Terim, Volkan Demirel... Emre Mor etkilendiği tek ismi açıkladı 'Onuna disiplini öğrendim'
  7. Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi
    Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi
  8. Galatasaray'da Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı! Arda Turan'da ilginç tablo
    Galatasaray'da Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı! Arda Turan'da ilginç tablo
  9. Fatih Terim toplantıya gelmedi ama Burak Elmas'ın iğnelemesinden kaçamadı! 30 milyon dolar...
    Fatih Terim toplantıya gelmedi ama Burak Elmas'ın iğnelemesinden kaçamadı! 30 milyon dolar...
  10. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama

TFF'den flaş hakem kararı! Görevlerine iade edilecekler

TFF'den flaş hakem kararı! Görevlerine iade edilecekler

Abdurrahim Albayrak'tan Gomis tepkisi: Yeter artık, en çok parayı ben alacağım...

Abdurrahim Albayrak'tan Gomis tepkisi: Yeter artık, en çok parayı ben alacağım...

2 gün önce İtalya'yı devirdi bugün Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi

2 gün önce İtalya'yı devirdi bugün Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi

Sıradaki Haber