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Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu

Yeni Malatyaspor'da son olarak futbolcu-hoca pozisyonlarında görev yapan Adem Büyük'ün kulüple yolları ayrılmıştı. Büyük'ün yeni takımı belli oldu.Büyük'ün temsilciliğini yapan Erdem Karagöl sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

05.03.2022 - 15:56 |
Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu

Son olarak Yeni Malatyaspor'da hem teknik direktör hem futbolcu olarak görev yapan ancak yollarını ayıran Adem Büyük, Polonya ekibi Wisla Krakow ile anlaştı. Adem Büyük'ün temsilciliğini yapan Erdem Karagöl sosyal medya hesabından Polonya yolculuğunu paylaştı.

"5 TAKIMDAN TEKLİF VAR"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra birçok teklifin geldiğini ifade eden Adem Büyük, “Şu an 5 takımdan gelen halihazırda teklifler var. Tabii ki görüşme olabilir çünkü şu anda serbest statüde yer alıyorum. Menajerim bunları değerlendirecektir. Bizim hakkımızda en doğrusu, en hayırlısı neyse ona karar vereceğiz. Düşünmek için zamanımız var” dedi.

Adem Büyükün yeni takımı belli oldu

'WISLA KRAKOW'DAN AFFIMIZI İSTEDİK' DEMİŞTİ

Adem Büyük Wisla Krakow’dan teklif aldığını söyleyerek “Orada transfer dönemi devam ediyordu. Polonya’nın güçlü ve köklü kulüplerinden olan Wisla Krakow’dan teklif geldi. Buna ilk başta çok olumlu baktık yaşanan son gelişmeler, savaş mevzusu nedeniyle eşimle bu konuyu konuştuk; ilk başta teklifi kabul ettik ama sonrasında affımızı istedik. Aslında gidip mayıs ayına kadar oynamak istiyordum. Şu an için öyle bir şeye gerek olmadığına karar verdik. Tamamen yaşanan savaşla alakalı bir karar. Ukrayna ve Polonya birbirine çok yakın bu nedenle de affımı istedim. O yüzden bu transfer gerçekleşmedi. Ama her an her şey olabilir” diye konuşmuştu.

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