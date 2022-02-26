Trabzonspor'da iki imza!

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ağaoglu, "Kouassi hocamızın uzun süredir takip ettiği hatta yaz transfer döneminde de ismi gündeme geldi. Ancak Gervinho sakatlığından hemen sonra transfer ettik. Trabzonspor'a katkı yapacağına inandığımız, kadromuzu güçlendirdiğimiz önemli bir transferimiz. Oynamış olduğu Denizlispor maçında da hepimizin beğenisini kazanan, takımımız için ne kadar doğru bir transfer olduğunu tek bir maçta da kısa bir süre içerisinde de ispatladı. Ailemizin bir parçası oldu. Trabzonspor forması altında hep birlikte zaferlere imza atacağımızı bu sevinci bizle beraber paylaşan burada da pay sahibi olan bir oyuncu olacağından hiç birimizin bir şüphesi yok" dedi.



Emrehan Gedikli'yi izleme ekibinin 7-8 senedir takip ettiğini belirten Başkan Ağaoğlu, "Kendisinin bu kadar kısa bir sürede A Takıma çıkacağını beklemiyorduk. Biraz daha erken davransaydık biraz daha az maliyetle alabileceğimiz bir oyuncuydu ama gösterdiği performansla A Takıma çıkınca bize biraz daha fazla bir bonservis bedeline mal oldu. Leverkusen'e çok teşekkür etmek istiyorum. Oyuncumuzun gelişimine sağlamış oldukları katkıdan dolayı. İleriye dönük planlamamız içerisinde çok önemli rol oynayacağına inandığımız bir oyuncumuz. TFF'nin yabancı kuralı nedeniyle bu genç oyuncularımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Biz ve hocamızı bu planlamaya çok önem veriyoruz. Takıma ve Türk futboluna katkı vereceğine olan inancım tam. İnşallah Trabzonspor forması altında futbolu bırakmayı Allah nasip etsin" ifadelerini kulland

Kouassi: "Burada büyük bir aile olduğunu gördüm"



Trabzonspor'da transfer olmamda katkısı bulunan herkese teşekkür eden Kouassi, "Benim burada olmamda katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk günden itibaren burada büyük bir aile olduğunu gördüm ve bende artık bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve bu da beni çok mutlu ediyor. Umuyorum sezon sonunda şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız ve beni destekleyen insanların olduğunu biliyorum. Kulübü destekleyen insanların olduğunu biliyorum. Bu kutlamayı hep birlikte yapacağız ve sonrasında da Türkiye'de ve Avrupa'da kulübün hep beraber daha ileriye doğru gideceğini göreceğiz" diye konuştu.