Trabzonspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor
MAÇTAN DAKİKALAR
16'Sağ kanattan son çizgiye inen Visca ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere çıktı.
15'Djaniny sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Naldo kafayla uzaklaştırdı.
12'Doğukan sol çaprazdan kaleyi yokladı. Top üstten dışarı çıktı.
10'Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
8'Fredy sağ kanattan içeriye yerden ortaladı. Top, kaleci Uğurcan'da kaldı.
6'Trabzonspor golden sonra baskıyı iyice arttırdı. Bordo mavili futbolcular topu kazandıkları an hızlı ataklarla rakip kaleye yöneliyor.
3'GOL! Cornelius, Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Djaniny'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Abdülkadir, topu yerden içeri çevirdi. Kale önünde Cornelius'un vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Andreas Cornelius
2'Haji Wright sağ kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan auta gitti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchachz, Hamsik, Siopis, Abdülkadir, Visca, Djaniny, Cornelius
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano, Haji Wright (Muhtemel)