Hamsik, Bakasetas, Uğurcan takımın tamam ama tartışmasız lideri...

Anadolu sevdasını protest tavırlarıyla bestelerine taşıyan halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, Trabzonspor aşkını bir söyleşide şöyle anlatmıştı; “70’li yıllarda devrim yaparak parlayan ve İstanbul’un zengin takımlarına karşı Anadolu insanının emeği ile neler yapabileceğini kanıtlayan takım. İşte ben o Trabzonspor’u tutuyorum.”

Trabzon futbolla yaşayan, onunla sevinip üzülen, meşin yuvarlağı hayatından çok seven bir kent. Belki de dünyadaki tek örnek. “Yediden yetmişe futbola aşık” bir coğrafya.

Berberde, lokantada, şehir meydanında, uzun sokakta, hastanede, sahilde, yaylada tek şey konuşulur; futbol. Kimine göre 11, bazılarına göre 38 yıl süren bir hasretin bitmesinden söz ediyorum.

Öyle bir heyecan, tarif edilemez bir coşku yarattı ki son şampiyonluk, dünyanın en uzak köşesinden ses getirdi. Bayraklar asıldı, haftalar öncesinden kutlamalar yapıldı ve nihayetinde Akyazı’dan yükselen zafer şarkıları dört bir yandan işitildi.



Başarıya ulaşmanın yolu doğru planlama, sabır, inanç ve dayanışmadan geçer. Trabzonspor kulübü bugünün temellerini başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin göreve gelmesiyle attı. Ağaoğlu, öyle bir dönemde elini taşın altına koydu ki, tabir yerinde ise adeta “enkaz” devraldı.

Hafızamdan çıkmayan bir fotoğraf karesi var. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Uykusuz geceler

İsviçre’deki CAS duruşması sonrası Türkiye’ye dönerken havaalanında banka uzanıp uyurken kim bilir aklından neler geçiyordu başkanın.

Ve teknik direktör tercihini Abdullah Avcı’dan yana kullandığı vakit dudak bükenler ile şimdi Ağaoğlu’nun haklılığına şapka çıkaranlar aynı insanlar. Ne garip değil mi?

Planlama demişken; işin en önemli yanı transfer elbette. Parasını bazı kulüpler gibi çöpe atmadı Trabzonspor. Nokta atışı yaptı, her oyuncudan en yüksek faydayı sağladı. Geniş ve alternatifli bir kadro kurarken Avcı’nın da elini rahatlattı, hiç çaresiz kalmadı, mazeret üretmedi. Hoca odasındaki boş çerçeveye fotoğrafını koyarken önce yönetime, sonra desteğini esirgemeyen camiaya teşekkür etmeli.

İlk 15 hafta

Trabzonspor, iyi başladığı ligde ilk 15 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi söz konusu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan topladı ve iddiasını çok erken gösterdi.



Fark rekoru

Bordo-mavililer, rakipleriyle en büyük farkını 27. haftada yaşadı. Bu sezon ligde fırtına gibi esen Karadeniz temsilcisi, 27 hafta sonunda 66 puan toplarken en yakın rakibi Konyaspor ile arasında 17 puanlık fark oluşturdu.

%80.5

Opta’nın Süper Lig’de detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15’ten bu yana bir sezonda 80 üzeri kurtarış yapan kaleciler arasında en başarılı isim, 80.5 ile Uğurcan Çakır oldu.

En uzun

Süper Lig’in birinci ve 3. haftasında ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe’yi yenerek rakibinden devraldığı zirveyi, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu.



Deplasmanda lider

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak öne çıktı. Bordo-mavililer, dış sahada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puanı hanesine yazdırdı.

Üç büyüklere kaybetmedi

Bordo-mavililer şampiyonluğun yanında önemli bir başarı daha yakaladı. Trabzonspor ezeli rakipleri F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş karşısında ligde bu sezon yenilmedi. Bordo-mavililer, söz konusu rakipler önünde 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Tartışmasız lider

Süper Lig’e geldiği 2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (39), asist yapan (31), şut pası veren (199), net gol pozisyonu yaratan (42), çalım atan (294) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (542) oyuncu Anthony Nwakaeme oldu.

Mutlular

Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de yaşayan yabancı oyuncular da vardı. Marek Hamsik, Manolis Siopis, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, Jean Kouassi ve Fode Koita ilk kez bu mutluluğu tattı.

En uzun ara

Süper Lig’deki 13 bin 859 günlük şampiyonluk hasretini sonlandıran Trabzonspor lig tarihinde iki şampiyonluğu arasında en uzun süre geçen kulüp oldu.

İkinci Türk

Dorukhan Toköz, Sergen Yalçın’dan bu yana üst üste iki Süper Lig sezonunda iki farklı takımın formasıyla şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu. Deneyimli futbolcu performansı ile de dikkat çekti.

Gözü krallıkta

Ülkesi Danimarka dışındaki ilk lig şampiyonluğunu Trabzonspor formasıyla yaşayan Andreas Cornelius, kariyerinde 2012/13’ün (18) ardından en fazla gol attığı sezona Süper Lig’de ulaştı (15). Tecrübeli forvet gol krallığı için de iddiasını korudu.



Hamsik damgası

Bu sezon ligde %85’in üzerinde pas yüzdesi yakalayan (%87), 50+ şut pası veren (55) ve 70+ ikili mücadele kazanan (71) tek oyuncu Marek Hamsik olmayı başardı.



Hedefler biter mi?

Türk futbolunun ekonomik kriz yaşadığı süreçte şampiyonluğun getirileri küçümsenemez. Gerek ligde, gerek gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi’ndeki kazanımları Trabzonspor’u rahatlatacak, ezeli rakiplerinden öne geçirecek. Bu avantajı önümüzdeki dönem doğru kullanırsa, kalıcı başarıların da devamı gelebilir. Sırada Ziraat Türkiye Kupası var. Sonra da Süper Kupa. Hedefi büyük koyan ve kovalamayı bilen mutlu sona ulaşır. Böyle bir sezonda Karadeniz fırtınasının hızı zor kesilir.

Avcı’nın sezonu

Hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşayan Abdullah Avcı önemli bir başarıya daha imza attı. 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör, oynanan 213 haftanın 73’ünde koltukta oturan Abdullah Avcı oldu.

Başarının tek sırrı müthiş iletişimde

Avcı, deneyimli ve futbol bilgisi yüksek bir hoca. Bunu oyuncularına hissettirdi ve saygı duymalarını sağladı. Geldiğinde neyin eksik, nelerin yolunda gitmediğini biliyordu. Sonuç; 1.5 yılda Trabzonspor’u ligin en az gol yiyen tek, en çok gol atan ikinci takımı yaptı. Futbol mantığını pratiğe geçirirken kadrosuna güvendi ve kazandı. Kimseyi küstürmedi, adaletli davrandı, hak edene ve hazır olana formayı verdi. Hem takımı hem taraftarı ile müthiş bir iletişim sağladı. Şampiyonluğun sırrı da bu idi galiba.

Kaptan Uğurcan

“Şampiyon” sözcüğünü telaffuz etmek kolay, altını doldurmak zordur. Bu takımın başarısında herkesin katkısı oldu. Ben kimseyi ayırmıyorum; lakin birinin yeri özel. O da Uğurcan Çakır. Bordo-mavili ekibin aldığı her puanda kaptanın emeği var. Genç yaşında aldığı sorumluluğu layıkı ile üstlenen, arkadaşlarına güven veren ve üç direk arasında devleşen Uğurcan’ın hakkını teslim etmeden duramam. O artık ülke sınırları dışında, değerine değer katmaya devam edecek. Biz de Uğurcan ile gurur duyacağız.



Sakatlara rağmen

Trabzonspor’un şampiyonluğa ulaşırken yaşadığı sorunlar çok fazlaydı. Gervinho, Edgar gibi 11’in değişilmez isimleri sezonu erken kapatırken Hamsik, Trondsen, Koita, Nwakaeme, Vitor Hugo, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Peres gibi yıldızlar da uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Kasketli mesaj

Abdullah Avcı’yı taraftarın gözünde daha değerli kılan kuşkusuz “kasketli” mesajı oldu. Trabzonspor tarihinde çok önemli bir yeri olan Ahmet Suat Özyacı’nın gururla taşıdığı kasketi Avcı’ya da yakıştı. Camia ile kurduğu duygusal iletişim Abdullah hocanın başarısındaki önemli faktörlerden biri oldu. Tribünler onu sevdi, o milyonlarca Trabzonsporlunun gönlünde taht kurdu.







