Avrupa'nın en büyük takımlarında oynadı Trabzonspor'da ilk şampiyonluğunu yaşadı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer 38 yıl aranın ardından mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 1 puanın şampiyonluk için yeteceği karşılaşmada sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak tarihinin 7. şampiyonluğunu elde etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu Bordo Mavililerde yaşadı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

TEBRİK TELEFONU!

Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trabzonspor’un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim" dedi.

HAMSIK'İN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Trabzonspor ’un dünya yıldızı ismi Marek Hamsik, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu Bordo-Mavili formayla yaşadı. Napoli’de 12 yıl oynayan Maradona’dan sonra İtalyan kulübünün en büyük efsanesi olarak gösterilen Hamsik, 35 yaşında bu sevinci Trabzonspor’da tattı. İlk lig şampiyonluğuna ulaşan diğer yabancı Koussi, Puchacz ve Siopis. Şampiyonluğun altyapıdan yetişen Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, Serkan gibi isimler için ise anlamı çok daha farklı. 35 kişilik A takım kadrosunda Süper Lig ’de şampiyonluk gören sadece 3 futbolcu vardı: Dorukhan, İsmail Köybaşı ve Visca.



TRABZONSPOR'A DEV GELİR

Trabzonspor, uzun sürenin ardından elde ettiği şampiyonluk ile önemli bir geliri de kasasına koydu. Bordo-mavililerin şampiyonluğunun ardından TFF, şampiyonluk primi olarak belirlediği 45 milyon TL'yi Trabzonspor'un kasasına aktaracak. Ligde geride kalan 35 haftada 22 galibiyet ve 11 beraberlik alan Trabzonspor, maç başı ödüllerden de en büyük payı alan ekip oldu. Karadeniz temsilcisi, maç performanslarından toplam 74,8 milyon TL'lik para ödülü kazandı.

Trabzonspor, normal durumda UEFA sıralamasına göre Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan dahil olacak. Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus ekipleri için men kararları devam ederse, bordo-mavililer play-off turundan organizasyona dahil olacak. Trabzonspor, bu play-off'u geçerse Devler Ligi gruplarına dahil olacak.



Karadeniz temsilcisi, gruplara kalabilirse, katılım payı olarak 15,64 milyon euro alacak. Bu rakam, yayın geliri ile birlikte 20 milyon euro'yu bulacak. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde alınacak her galibiyet ve beraberlik için de kulüplere ödeme yapıyor. Trabzonspor, grup aşamasına kalırsa galibiyet başına 2,8 milyon euro, her beraberlik başına da 930 bin euro kazanabilecek.

AVRUPA, TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU BÖYLE GÖRDÜ: 12 YIL SONRA TÜRKİYE'DE BİR İLK

Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Alman, İtalyan ve İspanyol basınında Bordo Mavililerin tarihi zaferine geniş yer verildi.

KICKER: "12 YIL SONRA BİR İLK"

Almanya'dan Kicker, Türkiye'de 12 yıl sonra bir İstanbul takımının şampiyon olamadığına vurgu yaptı. Haberde "2010'dan beri zirve ilk kez İstanbul kulübü yok. Trabzonspor, Türkiye şampiyonu" başlığını kullandı. Haberin detayında ise "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerine yer verildi.

Haberde Trabzonspor'a dair şu ifadeler kullanıldı;

"1984'ten beri sadece bir kez Türkiye'nin en kalabalık şehrinden şampiyon çıkmadı. Bursaspor, İstanbul kulüplerinin boğucu hakimiyetini 2010 yılında kırdı. 2009/10 sezonundan bu yana Galatasaray beş kez, Beşiktaş üç kez, Fenerbahçe iki kez ve Başakşehir bir kez ilk sırada yer aldı. Ama aynı zamanda bir isyan zamanı da vardı. Bu da Trabzonspor'la çok yakından bağlantılı. 1976'da ilk şampiyonluğunu elde eden kulüp, 1984 yılına kadar Türkiye'nin popüler takımları arasında yer alıyordu."

Kicker dergisinde yer alan haberde Abdullah Avcı'nın şampiyonlukt büyük pay sahibi olduğu okuyuculara aktarıldı. Haberde "Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Süper Lig'de en uzun süre en iyi hücum ve savunmaya sahip takım oldu. Avcı'nın takımında Marek Hamsik ve Anastasios Bakasetas da önemli roller oynadı. Trabzonspor, sürekli olarak iyi sonuçlar alarak ligde arayı açtı. Trabzonspor ligde verilen arada Fenerbahçe'nin 14 puan önündeydi." ifadeleri yer aldı.



MARCA: "TRABZONSPOR TARİH YAZDI VE SÜPER LİG ŞAMPİYONU OLDU"

İspanyol Marca da Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırdı. Marca, "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiynluğunu ilan etti. Bordo Mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı" ifadelerini kullandı.

Haberin detayında ise "Cornelius ve Tokoz'un golleri İstanbul'un hakimiyetine son veren bir başarıya imza attı. Galatasaray (22 Lig), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16) ve İstanbul Başakşehir (bir) Türkiye'deki son şampiyonlukları paylaşmıştı... ta ki Trabzon takımı hepsini şampiyon olarak yenene kadar." denildi.

Trabzonspor'un türkiye'de 7. kez mutlu sona ulaştığına vurgu yapan Marcao "65 yıllık Süper Lig'de sadece İstanbul dışından iki takım lig şampiyonu oldu. Bursaspor (2009-10) ile 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984 ve 2022 yıllarında Trabzonspor... Bordo Mavili kulüp Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından listede dördüncü sıradalar." ifadelerine yer verildi.



MUNDO DEPORTIVO: "TRABZONSPOR 38 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU"

İspanyol Mundo Deportivo, Trabzonspor'un 38 yıl sonra mutlu sona ulaştığını okuyucularına aktardı.

Haberde "Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Türkiye Ligi şampiyonu ilan edildi. 1983-84'ten beri Trabzonspor şampiyonluğu kazanamadı. Bu, tarihinin yedinci lig kupası ama Kupa ve Süper Kupa'yı eklerseniz, ülkedeki yirmi beşinci kupa sevinci." ifadeleri kullanıldı.



CALCIOMERCATO: "HAMSIK VE GERVINHO, TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI"

İtalyan Calciomercato ise İtalya Serie A'da daha önce forma giymiş yıldızlar Hamsik ve Gervinho'nun Trabzonspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadığına dikkat çekti.

Haberde "Birkaç yıl boyunca Roma ve Napoli formalarıyla şampiyon olmayı denediler ama olmadı. Sonrasında güçlerini Trabzonspor formasında birleştirdiler. Ekim ayından beri forma giyemeyen Gervinho ve Trabzonspor'la Türkiye şampiyonu olarak mezun olan Marek Hamsik'ten bahsediyoruz! Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından şampiyonluğunu ilan etti. Gervinho ve Hamsik'e ek olarak, eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Vitor Hugo, eski Romal ıBruno Peres ve gol krallığında zirveyi kovalayan eski Atalantalı Cornelius da Trabzonspor formasıyla başarılı bir sezon geçirdi. Trabzonspor tarihindeki 7. şampiyonluğunu ilan etti." ifadeleri yer aldı.