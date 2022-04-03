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TrabzonsporAbdullah Avcı'nın tamam da Valerien İsmael'in 11'i merak ediliyordu! İşte muhtemel kadrolar...
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Abdullah Avcı'nın tamam da Valerien İsmael'in 11'i merak ediliyordu! İşte muhtemel kadrolar...

Şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor ve yeni hocasıyla iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri belli oldu.

03.04.2022 - 11:46 |
Abdullah Avcı'nın tamam da Valerien İsmael'in 11'i merak ediliyordu! İşte muhtemel kadrolar...

Trabzonspor, şampiyonluk için haftaları sayarken aynı zamanda sezonu İstanbul takımlarına karşı hiç kaybetmeden tamamlamak istiyor. Fırtına, bugünkü Beşiktaş maçı öncesinde G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'la çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Trondsen, Ahmetcan ile cezalı Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Bordo-Mavililer geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

ERSİN DESTANOĞLU DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta ise Trabzon sınavı, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin, görev verilmesi halinde 1 maçlık aranın ardından kaledeki yerini alacak. Siyah-Beyazlı ekipte bugünkü maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, Rosier, Rıdvan, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Abdullah Avcının tamam da Valerien İsmaelin 11i merak ediliyordu İşte muhtemel kadrolar...

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