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Yeni Malatyaspor 4 aydır kazanamıyor!

Süper Lig'in 25.hafta karşılaşmasında Sivasspor 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

13.02.2022 - 16:09 |
Yeni Malatyaspor 4 aydır kazanamıyor!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçı Sivasspor 2-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor, 33. dakikada Kenan Özer'in golüyle öne geçti, Sivasspor'un geri dönüş sayılarını 52. dakikada Kayode ve 70. dakikada Faycal Fajr kaydetti.

Yeni Malatyaspor'da Sumudica'nın ardından futbol sorumlusu görevine gelen Adem Büyük ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

4 maç sonra galibiyet alan Sivasspor puanını 34'e çıkardı. Galibiyet hasreti 13 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 16 puanla son sırada kaldı.

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