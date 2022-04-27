FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Sivas Spor"Galatasaray ile oynamak çok zor"
HaberlerSivas Spor Haberleri "Galatasaray ile oynamak çok zor"
ABONE OL

"Galatasaray ile oynamak çok zor"

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay kritik Galatasaray maçı öncesi "Büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi taraftara sahipler. Oradaki atmosfer bambaşka olacak" ifadelerini kullandı.

27.04.2022 - 11:37 |
"Galatasaray ile oynamak çok zor"

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Rıza Çalımbay Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, "İyi bir maç oldu. İki takım açısından da bazı şeyler olmadı ama iki takım da mükemmel mücadele etti ve kazanmak için oynadı. Takım olarak ilk yarı iyi oynadık. İkinci yarı golden sonra baskı yedik ama onda da çok iyi mücadele ederek sahamızda iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.

"TAKIMIMIZIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Taraftarların maçlara gelmemesine üzüldüğünü kaydeden Çalımbay, "Bizim biraz daha taraftara ihtiyacımız var. Çok az sayıda taraftara karşı oynadık maçımızı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak için maçımız var. O maçta da taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Sezona tüm takımlardan önce başladık. Hazırlık maçlarımızı bile resmi maç gibi oynadık. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götürmeye çalıştık. Takımımızın iyi bir desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"OYNADIĞIMIZ OYUNUN ÜSTÜNE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR Kİ FİNALE KALALIM"

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak için Aytemiz Alanyaspor ile bir maç daha oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay "Aytemiz Alanyaspor ile daha önce oynadığımız maçları kazandık diye bu maçı da kesin kazanacağız diye bir şey yok. Oynadığımız oyunun kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor ki finale kalalım. Üstüne çıkamazsak sıkıntı yaşayabiliriz" diye konuştu.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçını da değerlendiren Çalımbay, "Galatasaray ile oynamak çok zor. Büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi taraftara sahipler. Oradaki atmosfer bambaşka olacak. Orada golü, atağı düşünmemiz lazım. Çok iyi mücadele etmemiz ve oyundan hiç kopmamamız lazım. Hedefimiz Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak" dedi.

Galatasaray ile oynamak çok zor

    SON DAKİKA
    1. Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı
      Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı
    2. Oladipo ve Adebayo toplamda 53 sayı attı Miami yarı finale çıktı
      Oladipo ve Adebayo toplamda 53 sayı attı Miami yarı finale çıktı
    3. Galatasaray'da Efe Güven dönemi bitti
      Galatasaray'da Efe Güven dönemi bitti
    4. "Galatasaray ile oynamak çok zor"
      "Galatasaray ile oynamak çok zor"
    5. Eren Derdiyok ve Diagne'den sonra Galatasaray'a Kasımpaşa'danbir golcü daha
      Eren Derdiyok ve Diagne'den sonra Galatasaray'a Kasımpaşa'danbir golcü daha
    6. Süper Lig'de günün flaş iddiası! Galatasaray'ı reddetti yeni takımı ses getirdi
      Süper Lig'de günün flaş iddiası! Galatasaray'ı reddetti yeni takımı ses getirdi
    7. Jorge Jesus hakkında bomba yorum! 'Gelirse başarısız olur...'
      Jorge Jesus hakkında bomba yorum! 'Gelirse başarısız olur...'
    8. Jorge Jesus kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus mu oldu? Fenerbahçe’den açıklama geldi!
      Jorge Jesus kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus mu oldu? Fenerbahçe’den açıklama geldi!
    9. 5 bin euro maaşla geldi Süper Lig'de ses getirdi! 10 maçta 11 gol 3 asist
      5 bin euro maaşla geldi Süper Lig'de ses getirdi! 10 maçta 11 gol 3 asist
    10. Galatasaray'ın 6 yıldızına hücum!
      Galatasaray'ın 6 yıldızına hücum!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı

    Torrent onun için 'bunalıma girdi öyle tek başına oturuyor' demişti! Büyük müjde talibi çıktı

    Oladipo ve Adebayo toplamda 53 sayı attı Miami yarı finale çıktı

    Oladipo ve Adebayo toplamda 53 sayı attı Miami yarı finale çıktı

    Galatasaray'da Efe Güven dönemi bitti

    Galatasaray'da Efe Güven dönemi bitti

    "Galatasaray ile oynamak çok zor"

    "Galatasaray ile oynamak çok zor"

    Sıradaki Haber