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Serhat Akın kalp krizi geçiren Ersen Martin'in durumunu açıkladı

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Serhat Akın, kalp krizi geçiren eski futbolcu Ersen Martin için "kardeşime dua edelim durumu çok ciddi Allah'ım yardım etsin" ifadelerini kullandı.

07.05.2022 - 15:08 |
Serhat Akın kalp krizi geçiren Ersen Martin'in durumunu açıkladı

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen 42 yaşındaki Martin'in tedavisi sürüyor.

Kalp krizi geçiren ve aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.

Hastaneden sağlık durumuyla ilgili açıklama

Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.

Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Ersen Martin'in kritik tablosunun devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Serhat Akın: Durumu ciddi, dua edelim

Eesen Martin ile aynı dönemde futbol oynayan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın yaptığı paylaşımda; "Ersen Martin kardeşime dua edelim durumu çok ciddi Allah'ım yardım etsin" ifadelerini kullandı.

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