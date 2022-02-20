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Çaykur Rizespor Bülent Korkmaz ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrasında Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un Bülent Korkmaz ile anlaştı.

20.02.2022 - 18:47 |
Çaykur Rizespor Bülent Korkmaz ile anlaştı

Süper Lig'de 26'ncı hafta sonunda 23 puan toplama başarısı gösteren Rizespor, düşme hattından kurtulamadı. Karadeniz ekibinde Başkan Tahir Kıran ve Hamza Hamzaoğlu karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevi için Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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