FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Kayseri SporSpor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1
HaberlerKayseri Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor, GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

19.02.2022 - 17:55 | | Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1

 

Süper Ligin 26'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 yendi.

12'nci dakikada ceza alanında topla buluşan Chiquinho'un şutunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.

29'uncu dakikada sol kanattan taç atışı kullanan Carole Cardoso'ya pas verdi. Cardoso'nun ceza sahası içine attığı pasta topla buluşan Gavranovic topu ağlara yolladı: 1-0.

36'ncı dakikada ceza sahası dışından Thiam'ın kullandığı serbest vuruş yandan auta gitti.

45+1'inci dakikada sol çaprazdan Abdulkadir Parmak'ın ortasında topla buluşan Mert Çetin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

47'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın kaleye çektiği şutu kaleci Bilal kurtardı.

55'inci dakikada Zeki Yavru'nun rakip ceza sahasının hemen dışında kaleye çektiği şut auta gitti.

63'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda ise rakipten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

76'ncı dakikada Campanharo'nun pasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası çizgisinde kaleye çektiği şut yandan auta gitti.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Suleymanov'un kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-1.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ (Dk. 34 Attamah), Bertolacci (Dk. 68 Campanharo), Thiam (Dk. 86 İlhan Parlak), Cardoso (Dk. 46 Mane), Gavranovic (Dk. 86 Ramazan Civelek)

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 87 Balde), Zeki Yavru, Traore (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Diabate (Dk. 73 Champness), Chiquinho, Sergio (Dk. 65 Süleymanov), Doukara (Dk. 46 Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 29 Gavranovic, Dk. 45+1 Mert Çetin (Yukatel Kayserispor), Dk. 86 Suleymanov (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ, Bertolacci, Carole, Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Sergen Piçinciol, Chiquinho, Suleymanov (GZT Giresunspor)

 

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1

SON DAKİKA

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı tarihe geçti! Teknik direktör kendini oyuna aldıYeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı tarihe geçti! Teknik direktör kendini oyuna aldı
Beşiktaş: 1 - Altay: 0Beşiktaş: 1 - Altay: 0
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2
Süper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...Süper Lig tarihine geçtiler! Adem Büyük ve Nuri Şahin...
Joachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...Joachim Löw Fenerbahçe'de! İstanbul'da evde bakıyor işte alacağı ücret...
Süper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...Süper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...
Fenerbahçe'de taraftar kararını verdi! Yeni fenomen Arda Güler...Fenerbahçe'de taraftar kararını verdi! Yeni fenomen Arda Güler...
Fenerbahçe'de yangın var! Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...Fenerbahçe'de yangın var! Büyük öfke var taraftar çileden çıktı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı tarihe geçti! Teknik direktör kendini oyuna aldı

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı tarihe geçti! Teknik direktör kendini oyuna aldı

Beşiktaş: 1 - Altay: 0

Beşiktaş: 1 - Altay: 0

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - GZT Giresunspor: 1

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar ve Talisca talimatı!

Sıradaki Haber