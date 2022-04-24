Sami Uğurlu, Nergis Aşkın'a açıkladı! Muleka, Eren Elmalı ve Umut Bozok hakkında flaş açıklama

Kasımpaşa'yı 18. hafta devralıp 11.sıraya kadar getiren Uğurlu, geçirdikleri başarılı süreci anlattı. Skorer TV'den Nergis Aşkın sorularına cevap veren Sami Uğurlu, Süper Lig devlerinin de ilgilendiği tecrübeli futbolcularla ilgili konuştu.

"OYUN PLANINI DEĞİŞTİRDİK"

"18.hafta Antalyaspor maçı ile başlayan bir periyod. Zaten 2 senedir burada yardımcı antrenör olarak görev yapıyordum. Kulübün yapısını biliyorum, oyuncuları tanıyorum ki oyuncuların alınmasında, transferinde fikir beyan ederek oyuncuların buraya gelişini takip ederek daha önceden hepsini tanıyorum. Bu süreçte gelen oyuncuların ne kadar kaliteli olduğunu biliyorduk. Baktığınızda evet ilk 18 haftada iki galibiyeti olan bir takım ancak takımın potansiyeli bu değil bunun çok daha üzerindeydi. Bunu çok net olarak biliyorduk. Bunun üzerine de bizim oynayacağımız sistemle alakalı ne yapabiliriz diye düşündük. Maçta oyun planını değiştirerek, daha çok hücum formatında, daha çok rakip sahada oynayan, oynadığı oyundan keyif alan bu oyun planına takımı inandıran ve yapacağını gören oyuncular bu süreci hızlandırmış oldular. Bu başarının ana sebebi bunlardır diye düşünüyorum."



"Başarıları ya da başarısızlıkları bireysel olarak düşünmüyorum. Ekip halinde bir başarı varsa bunu tamamen teknik ekiple, kulübün bütünüyle, oyuncularla hep beraber başarıldığını düşünüyorum. Biz bu takıma gerçekten çok inanıyorduk. Ben yaptım kesinlikle değil. Bu takımda çok ciddi bir potansiyel vardı ve önce onu ortaya çıkartmak gerekiyordu. Oyun planı ciddi şekilde değişti. Daha çok hücumu benimsedik. Oyuncu profili buna uygun. Bu oyuncularla takım halinde savunma yaptığınızda oyuncuların etkisi azalıyor. Kendi yeteneklerinden ve ortaya koyacaklarından çok fazla faydalanamıyorsunuz. Biz risk alan hücum yapan bir takım haline büründük ve bu da oyuncuların hoşuna gitti. İletişim çok önemli. Bir çok şeyi paylaşarak en doğruyu bulmaya çalıştık her anlamda. Bu da bizi yukarı taşıyan unsurlardan. Hepsi bir bütün."

Teknik direktör Sami Uğurlu, kendisinin Serkan Rençber’in farklı bir transferi olduğunun altını çizdi ve göreve geliş sürecini paylaştı.

"Şunu paylaşabilirim rahat bir şekilde, ben buraya 2.5-3 sene önce bir ekiple geldim. Buraya geldiğim ilk andan itibaren transferlerde büyük etkisi olan Serkan Rençber’in aslında bir farklı transferi de benim diyebilirim. Oradan ilerisini düşünerek belki de bugünleri düşünerek benim burada kalmamı ve ekipten ayrılıp burada devam etmemi birçok defa görüşüp istemişti. Bugünler için bir proje diyebiliriz aslında buna kendi kafasındaki. Zaman zaman işler iyi gidebilir, gitmeyebilir bunları yaşadık. Ancak o görevin geleceğini ister istemez kafanızda, sizi oraya yönlendiren bir şeylerde varsa düşünüyorsunuz tabii. Buna kendinizi her anlamda hazırlamanız gerekiyor. Ben de göreve her anlamda hazırdım aslında. Bekliyordum ama 18.hafta olur ama sezon sonu olur ama bir sonraki sezon olur. Görev geldiğinde kötü giden işleri çok çabuk tersine çevirmemiz belki bu sürecin çok daha uzun olmasını sağladı. Lig sonuncusuyduk belki ama burada hep beraber ortaya koyduğumuz inanç o süreci çok çabuk aşmamızı sağladı.

"MULEKA'NIN KALMASINI İSTERİZ"

Uğurlu, son zamanlarda yükselen performansı ile gündeme gelen Jackson Muleka ile ilgili düşüncelerini söyledi.

"Muleka bir defa çok doğru bir karakter. Çok keyifli bir insan. Saha içi performansı zaten ortada. Çok yetenekli, özellikli ve sürekli gelişime aday. Burada Muleka ile sınırlı değil aslında. Serkan Rençber’in ciddi bir scouting yaptığı ortada. Hepsini defalarca izlediğim ve buraya gelen oyuncular arasındaydı Muleka. Takıma çok katkı verdi ve her oynadığı maçta üzerine koyarak devam ediyor. Ancak şu da var, Muleka’dan önce de orada Umut oynuyordu ve zaman zaman da beraber oynuyorlar. Muleka bazen kenarda, Umut merkezde oynuyor. Biz geldikten sonraki Antalya beraberliği sonrası aldığımız 5 maçlık arka arkaya galibiyet serisinde Muleka yoktu. Orada Umut oynuyordu. Umut'tan da çok memnunuz ve memnunduk zaten. 1 sene öncesine baktığınızda Muleka’nın gol sayısı ciddi şekilde az. O santrfor oyuncusu. Muleka’ya savunma yaptırırsanız özelliklerini ortaya koyamaz. Bizim oynadığımız sisteme çok uygun olduğu için biz onu transfer ettik zaten. Biz oyuncu odaklı değil oyun odaklı olduk. Oyunumuza çok uygundu. Geldiğinden beri de bizim kurgumuzda çok önemli bir rolü oldu. Muleka bizim sistemin iyi bir oyuncusu."

"Muleka ile çalışan her hoca onun kalmasını ister. Ancak tabii ki o kulübün kendi planlaması, kendi bütçesinin çok büyük rolü olacak. Bekleyip göreceğiz tabii ki istersiz Muleka’nın bizimle kalmasını. Burada çok mutlu. Kendisi de kalmak istiyor. Zaten hem vücut dilinde, hem antrenmanlarda görebiliyorsunuz. Bir oyuncu kariyer rekorunu kırdığı zamanlarda bunu yaparken mutlu olması gerekiyor. Muleka'da da bunu görüyoruz."

"UMUT BOZOK'A ÖVGÜ"

Sami Uğurlu, oyuncusu Umut Bozok ve Eren Elmalı hakkında yorumlarda bulundu.

"Umut bizim oyuncumuz zaten. Tabii ki kalmasını isteriz. 18 maçta 2 galibiyet olan takımda Umut Bozok vardı. Ancak oradaki Umut Bozok ile şimdikinin arasında çok fark var. Biz geldikten sonra üzerine 9 gol atıp 4 asist yapan bir Umut Bozok var. Kendi oyun sistemini oynadığında çok daha faydalı olan bir oyuncu. Kendisi gerçekten çok yetenekli. Türkiye Ligi’ndeki santrforlara baktığınız zaman Muleka farklı bir tarz oyuncu, Umut bambaşka. Milli takıma seçilmesi de ona ayrı bir moral motivasyon kaynağı oldu. Bizim bazen ona uygun oynadığımız maçlar da var. O santral oyuncu, bağlantı oyuncuyu Türkiye’de bana göre en iyi oynayan oyuncudur Umut."

"Eren Elmalı özelinde başlayıp Doğucan’ı da katmak istiyorum. İkisi de gelişen oyuncular. Doğucan 3 senedir burada. Kim farkında? Birçok kişi Doğucan’ın belki bu sene geldiğini düşünüyor olabilir. Eren Elmalı 3.ligden geldi. O da bize katılan oyunculardan bir tanesi, daha önce kiralanıp geri gelenlerden. Her gün gelişen ve potansiyelli oyuncular. Maçlarda çok iyi performansları var ve antrenmanlarda da aynılar. Ben iki oyuncunun da çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çok da istiyorum onların Avrupa’ya gidip oralarda oynamalarını."

Sami Uğurlu, Süper Lig’de çok tartışılan 3’lü ve 4’lü sistem tartışmaları hakkındaki fikrini belirtti.



"Bu aslında sizin oynayacağınız formattaki oyuncularınız buna uygun mu bununla ilgili bir şey. Oyuncu profili ile doğru orantılı bir şey. Takımının 3’lü oynayacağına inanıyorsan bunu oynayacak 3’lü defansın varsa, 5’linin kenar oyuncusu buna yatkınsa her mevkii için geçerli tabii başarılı bir şekilde oynayabilirsiniz tabii ki. Ancak oyun formatınız, oyuncu profiliniz 4’lüye uygunsa 4’lü sistemi oynamak çok daha doğru olur. Buna karar veren hocadan daha çok takımın kendi yapısı, oyuncu profili. Her sistemin kendi içinde artıları ve zaafları var. 3’lü daha mı zevkli ? Biraz karşısındaki takım da belirliyor onu. Mesela Alanya maçında Beşiktaş keyif alarak oynadı bunu. Ancak farklı bir maçta o keyfi almayabilirler. Rakibin de durumuna göre değişkenlik gösterebilir.



Sami Uğurlu geldiği süreçten itibaren en unutamadığı maçı paylaştı.

"Karagümrük maçında çok üzüldüm. Bizim burada 6 maçlık serimizde bir tek Karagümrük’e kaybettik. Belki tek kötü oynadığımız maçtı o. istediğimizi sahaya yansıtamadığımız tek maçtı. Orada oyunun içine giremedik ama oyuncularıma söyledim bu bizim yaptıklarımızı kesinlikle gölgelemez. Biz çok iyi işler yaptık. Geldiğimizden beri 37 gol atan bir takım var. Tabii ki kötü oynamaya da hakları var o maç onlardan biriydi. O maça çok üzülmüştüm ama diğer maçların hepsinden çok keyif aldım buna kaybettiğimiz Trabzon maçı da dahil. Çok iyi oynamıştık orada da. Burada berabere biten Alanya maçı da çok keyifliydi. Puan kaybettiğimiz maçlarda bile keyif aldık."

Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu gelecek hedeflerinden de bahsetti.

"Burası ile alakalı henüz önümüzdeki sezonu çok düşünmedim çünkü önümüzdeki 5 maça odaklanmış durumdayım. 5 maçı çok iyi oynayıp sezonu tamamlamak istiyoruz. Benim en büyük hedefim kendimi geliştirmek. Bunun için uğraşıyorum. Her şey hayallerle başlıyor. Avrupa'da çalışmak en büyük hedefim, hayalim. Oraya hazır olduğum anda en çok arzu ettiğim şey Avrupa’da takım çalıştırmak."



Daha önce Altınordu U-12 takımında antrenörlük yapan Sami Uğurlu, genç oyuncular konusuna değindi.

"Altınordu hazırlık sürecini yapabileceğiniz en iyi yer diyebilirim. Çünkü birçok yurtdışı turnuvasına katılıyorsunuz, dünyanın en iyi akademi takımları ile defalarca karşılaşabiliyorsunuz ve bu da sizin gelişmenizi sağlıyor. Genç oyuncularla alakalı şunu düşünüyorum; genç oyuncu oynatıyoruz evet ama takımın tamamını genç yaptığın zaman o oyuncuların hepsinden yararlanamıyorsun bir defa. İyi bir takım, oturttuğunuz kaliteli bir ekip ve onun içine serpiştirilmiş genç oyuncular fikrini daha doğru buluyorum. Böyle onları kazanmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum aslında. Mesela Fenerbahçe’nin kazandığı Arda Güler gibi. Çok tecrübeli bir takım var, çok iyi bir takım var, İsmail hoca ile birlikte daha da ivme kazanan bir takım var onun içine monte edilen ve gelişimi desteklenen bir Arda Güler var. Burada U-17 ekibinden oyuncuları oraya koyup gelişmesini bekleyemezsiniz ama bu takımın içinde Arda Güler’in gelişimi çok daha hızlı ve iyi olacaktır. Ben kesinlikle bu yolda doğru adım atıldığını düşünüyorum. Bizde de var aynı şekilde. Eren’e bakıyorsunuz 21 yaşında, Doğucan 20 yaşında ki bu oyuncular çok fazla süre alıyorlar. Doğucan’ın arkasında Ryan Donk oynuyor. Tecrübeli oyuncularla genç oyuncuları harmanladığınızda genç oyunların gelişimini hızlandırıyorsunuz."