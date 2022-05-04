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Muleka transferinde mutlu son

Kasımpaşa'nın Standard Liege'den kiraladığı yıldız golcü Muleka için İstanbul ekibinin 3 milyon euro'luk satıın alma opsiyonunu devreye sokacağı anlaşıldı.

04.05.2022 - 10:59 |
Muleka transferinde mutlu son

Kasımpaşa’nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige damga vurmaya devam ediyor. Takımının Beşiktaş ile oynadığı maçta 2 gol atan Demokratik Kongolu santrfor, Başakşehir filelerini de boş geçmedi, ligdeki gol sayısını da 12’ye yükseltti.

Daha önce Göztepe, Adana Demirspor ve Beşiktaş müsabakalarında da 2’şer gol atan Muleka, Alanyaspor, Fenerbahçe , Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ve Başakşehir maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı. Bonservisi Standard Liege’de bulunan Muleka, devre arasında Lacivert-Beyazlı takıma kiralanmıştı.

Satın alma opsiyonu 3 milyon Euro olan Kongolu futbolcu için harekete geçen İstanbul ekibi, Standard Liege Kulübü’ne opsiyonu kullanacağını iletti. Paşa bu hafta içerisinde parayı yatırıp Muleka’yı resmen kadrosuna katacak.

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