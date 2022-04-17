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Kasımpaşa SporKasımpaşa 6'da 5 yaptı Adana Demirspor'u resmen dağıttı
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Kasımpaşa 6'da 5 yaptı Adana Demirspor'u resmen dağıttı

Süper Lig'in 33.hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u Doğucan Haspolat, Muleka (2) ve Umut Bozok'un golleriyle 4-0 yendi ve son 6 maçtan 5 galibiyet çıkardı.

17.04.2022 - 18:00 |
Kasımpaşa 6'da 5 yaptı Adana Demirspor'u resmen dağıttı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 4-0'lık skorla kazandı.

İstanbul ekibi, 11. dakikada Doğucan Haspolat ile öne geçti. 45. dakikada Jackson Muleka skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Kasımpaşa, 54. dakikada Florent Hadergjonaj ile bir penaltı atışından yararlanamadı. İstanbul temsilcisinde 63'te ise sahneye bir kez daha Jackson Muleka çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu ise 73. dakikada penaltıdan Umut Bozok belirledi. 4-0!

MULEKA'DAN 9 MAÇTA 9 GOL

Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Muleka, bu maçtaki golleriyle, 9 maçta 9 gole ulaştı. 22 yaşındaki futbolcunun, 2 de asisti var.

BALOTELLI TRABZON MAÇINDA YOK

Öte yandan Adana Demirspor'da Mario Balotelli, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İtalyan yıldız, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

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