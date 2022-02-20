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Bedavaya geldi Kuntz'un bile dikkatini çekti

Kasımpaşa'da oynadığı futbol ve attığı gollerle milli takım hocası Kuntz'un da dikkatini çeken Umut Bozok Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor.

20.02.2022 - 15:21 |
Bedavaya geldi Kuntz'un bile dikkatini çekti

İstanbul ekibinin Fransız ekibi Lorient'ten bedelsiz olarak ve düşük bir maaş karşılığında kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 12 gol ve 6 asist üreterek Süper Lig'de en çok gole etki eden futbolcu oldu.

Sezon başında menajeri tarafından 3 İstanbul kulübüne de önerilen Umut Bozok beklediği teklifi alamayınca tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da Umut'u yakından takip ettiği öğrenildi.

Bedavaya geldi Kuntzun bile dikkatini çekti

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