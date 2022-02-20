Bedavaya geldi Kuntz'un bile dikkatini çekti
Kasımpaşa'da oynadığı futbol ve attığı gollerle milli takım hocası Kuntz'un da dikkatini çeken Umut Bozok Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor.
20.02.2022 - 15:21 |
İstanbul ekibinin Fransız ekibi Lorient'ten bedelsiz olarak ve düşük bir maaş karşılığında kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 12 gol ve 6 asist üreterek Süper Lig'de en çok gole etki eden futbolcu oldu.
Sezon başında menajeri tarafından 3 İstanbul kulübüne de önerilen Umut Bozok beklediği teklifi alamayınca tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı.
Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da Umut'u yakından takip ettiği öğrenildi.