Bedavaya geldi Kuntz'un bile dikkatini çekti

İstanbul ekibinin Fransız ekibi Lorient'ten bedelsiz olarak ve düşük bir maaş karşılığında kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 12 gol ve 6 asist üreterek Süper Lig'de en çok gole etki eden futbolcu oldu.

Sezon başında menajeri tarafından 3 İstanbul kulübüne de önerilen Umut Bozok beklediği teklifi alamayınca tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da Umut'u yakından takip ettiği öğrenildi.







