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Kasımpaşa SporA.Madrid, Lyon, Monaco Rıdvan Yılmaz'a geldi Kasımpaşa'nın yıldızını beğendi
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A.Madrid, Lyon, Monaco Rıdvan Yılmaz'a geldi Kasımpaşa'nın yıldızını beğendi

Dün akşam Vodafone Park'a gelen dev kulüplerin scoutları Rıdvan Yılmaz'ın yerin Eren Elmalı hakkında bom bom not tuttular.

26.04.2022 - 13:00 |
A.Madrid, Lyon, Monaco Rıdvan Yılmaz'a geldi Kasımpaşa'nın yıldızını beğendi

Süper Lig'in 34. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa maçına scout akını vardı. Avrupa'nın önde gelen takımları Atletico Madrid, Lyon ve Monaco siyah beyazlı takımın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı takip etmek için stattaki yerlerini aldılar. Ancak sol bek olan Rıdvan'ın maçta hem mevkii hem de takım olarak rakibi olan Eren Elmalı, bu scoutların dikkatini çekti. 21 yaşındaki sol bek oyuncusunun performansını beğenen scoutlar, Eren'i listelerine ekledi.

TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

Avrupa ekiplerinin beğendiği Eren Elmalı için Trabzonspor devre arasında Kasımpaşa'ya teklifte bulunmuş ancak İstanbul temsilcinin Eren ile ilgili planlarının farklı olması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Sportif direktör Serkan Reçber, Eren Elmalı'dan büyük beklentileri olduğunu söyleyerek herhangi bir bonservis bile söylememişti.

FENERBAHÇE'NİN DE İLGİSİ VAR

Kartalspor altyapısından yetiştikten sonra Haziran 2019'da Kasımpaşa kadrosuna katılan Eren Elmalı'ya Fenerbahçe 'nin de ilgisi var. Ancak lacivert beyazlı kulübün yöneticileri, genç oyuncuyu satma planları olduğu zaman sadece yurt dışına satmayı düşünüyor. Bunun nedeni olarak da yabancı kulüplerin transfer ödemelerinde daha tutarlı olması gösteriliyor. Türk kulüplerinin yaptığı tekliflerde ödemelerin zamana yayılma seçeneğinin çok olması nedeniyle Kasımpaşa'nın gönderecek se de yurt içinde bir takıma göndermeyi planlamadıkları gelen bilgiler arasında...

2000 doğumlu olan ve 1,80 cm boyuna sahip olan Eren Elmalı sol bek, sol açık ve sağ bek mevkilerinde görev yapıyor. Sol ayaklı olan futbolcunun 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli takım kadrosuna henüz çağrılmayan ancak ilerleyen zamanlarda A Milli formayı giymesi beklenen isimlerden birisi olan 21 yaşındaki futbolcu, Kartalspor'dan Kasımpaşa'ya Haziran 2019'da transfer oldu.

A.Madrid, Lyon, Monaco Rıdvan Yılmaza geldi Kasımpaşanın yıldızını beğendi

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