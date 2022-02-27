6 maç aradan sonra 6 puanlık maç Giresunspor'un!

Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Giresunspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Umut Nayir, 51. dakikada Perez ve 69. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 75. dakikada Franco Di Santo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Giresunspor, 6 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 29 puanla 16. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada yer buldu.

GZT Giresunspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'DAN 1 GOL - 1 ASİST

Giresunspor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Muhammed Gümüşkaya, karşılaşmada attığı 1 golün yanı sıra Umut Nayir'in sayısında da asisti yapan isim oldu. Öte yandan Muhammed Gümüşkaya'nın attığı gol, genç futbolcunun Süper Lig'deki ilk golü oldu.







