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GalatasarayYönetim Ç.Rizespor maçı öncesi Arda Turan kararını açıkladı!
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Yönetim Ç.Rizespor maçı öncesi Arda Turan kararını açıkladı!

Göztepe maçı öncesi Fatih Terim ve kurmaylarıyla buluşan Arda Turan hakkında karar verildi. İşte sarı kırmızılı yönetimin o hamlesi...

26.02.2022 - 11:11 |
Yönetim Ç.Rizespor maçı öncesi Arda Turan kararını açıkladı!

Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı TV100'e sarı kırmızılı takımın Barcelona'yla eşleşmesiyle ilgili konuştu.

Kırmızı açıklamasında Barcelona karşısında her iki maçta da galibiyet için sahaya çıkacaklarını söylerken Domenec Torrent'in önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını duyurdu.

İşte Kırmızı'nın açıklamaları:

"SON 16'DA KALİTE FARKI OLMAZ"

"Galatasaray tarihi boyunca bu seviye maçları oynamış ve başarılı olmuştur. Kurada kim çıksa diye sorsaydınız kuradan önce ilk 16'ya kalan takımlar arasında zaten kalite farkı olmaz. Kabul etmemek mümkün değil Barcelona dünya markası tabii ki"

"KURULUŞ AMACIMIZ YABANCI TAKIMLARI YENMEK"

"Sürpriz olmaz, Galatasaray Arsenal'i yendi, Real Madrid'i yenip kupa aldı. Daha önce de Barcelona'yı da yendi. Bizim kuruluş amacımız zaten yabancı takımları yenmek. Birkaç sezondur Avrupa'da çok iyi seviyede sonuçlar alamadığımız için seneye Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak ligimizin şampiyonu"

Yönetim Ç.Rizespor maçı öncesi Arda Turan kararını açıkladı

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