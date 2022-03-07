Yönetim bonservis bedeli belirlemiş ama... Kim bu parayı verecek?

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Alexandru Cicaldau'nun Sarı-Kırmızılılardaki macerası kısa sürecek gibi. Sezon sonunda kadroda büyük bir temizliğe gitmesi beklenen Domenec Torrent'in bazı futbolcuların üstünü çizdiği kaydedilirken, Alexandru Cicaldau'nun da iyi bir teklif halinde satılacağı öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN ALEXANDRU CİCALDAU KARARI

Sezon başında 6,5 milyon euro karşılığında Universitatea Craiova'dan transfer edilen Alexandru Cicaldau, beklenen seviyeye bir türlü ulaşamamıştı. Sampdoria'nın Cicaldau için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülürken, Vatan'ın aktardığı habere göre Galatasaray'ın bu rakamın biraz üzerinde gelecek olası teklifi kabul edeceği iddia edildi.

BURAK ELMAS'IN YENİ SEZON HEDEFİ 30 MİLYON EURO

Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin raporları doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetimi, yıllık maliyeti 30 milyon euro seviyelerine indirecek. Seçildiğinde 61 milyon euro bütçesi olan takımı 48 milyon euroya indiren Burak Elmas, yeni sezonki hedefini ise 30 milyon euro olarak belirledi.







