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GalatasarayPena Galatasaray'da kalıyor mu? Nihat Kırmızı'dan flaş açıklama
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Pena Galatasaray'da kalıyor mu? Nihat Kırmızı'dan flaş açıklama

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı İnaki Pena için açıklamalarda bulunan Nihat Kırmızı "“Biz kalmasını istiyoruz. Pena da İstanbul’u ve Galatasaray’ı çok sevdi." açıklamasında bulundu.

21.03.2022 - 07:55 |
Pena Galatasaray'da kalıyor mu? Nihat Kırmızı'dan flaş açıklama

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, Beyaz TV’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Pena’nın performansından memnun olduklarını belirten Kırmızı, “Biz kalmasını istiyoruz. Pena da İstanbul’u ve Galatasaray’ı çok sevdi. Durumunu, kendisini istediğimizi Barcelona’ya ilettik. Konuyu sezon sonunda konuşacağız. Ama kalması için tüm şartları zorlayacağız” dedi.

Sarı-kırmızılı formayla yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu’na resmi bir teklif gelmediğini de sözlerine ekleyen Kırmızı, “Biz Galatasaray olarak ligde önümüzdeki maçlara odaklandık. Oyuncumuz için şu anda bir bonservis ücreti belirlemedik.”

Pena Galatasarayda kalıyor mu Nihat Kırmızıdan flaş açıklama

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