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GalatasarayNou Camp'ta Barcelona'yı avlamıştı! '20 yılda bir bile zor gerçekleşen bir olay'
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Nou Camp'ta Barcelona'yı avlamıştı! '20 yılda bir bile zor gerçekleşen bir olay'

Galatasaray'ın eski golcülerinden Ümit Karan, sarı kırmızılı takımın Barcelona ile eşleşmesini yorumladı.

26.02.2022 - 11:08 |
Nou Camp'ta Barcelona'yı avlamıştı! '20 yılda bir bile zor gerçekleşen bir olay'

2001'de Nou Camp'ta 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray formasıyla Barcelona'ya attığı gol hâlâ hafızalarda olan Ümit Karan, o gün yaşadıklarını, "Galatasaray'la Barcelona'ya gol atmak hayalimdi. Sarı-Kırmızılı formayı giyerek ilk hayalimi gerçekleştirmiştim ancak Barcelona'ya attığım gol benim unutulmazlarımdan. Hayalimi gerçekleştirmiştim. Bugün eşleşme sonrası bile hemen akıllara o gol geliyorsa önemini siz anlayın" sözleriyle anlattı. Galatasaray'ın Barça karşısındaki şansını da değerlendiren Karan, şunları kaydetti:

 'AVRUPA ARENASI FARKLI'

Tarih boyunca değişmeyen tek şey Galatasaray'ın Avrupa Fatihi olması. Ligde ne kadar kötü olursa olsun Avrupa arenası çok farklı. Grup aşamasında da kimse Galatasaray'a şans vermiyordu ancak lider çıktılar. Barcelona elbette zor bir rakip ama Galatasaraylı futbolcuların o formanın hakkı için sahada savaşması gerekiyor. Barcelona'ya karşı oynamak 20 yılda bir bile zor gerçekleşen bir olay. Bu ciddiyetle sahaya çıksınlar taraftarın da desteğiyle en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. (Fanatik)

Nou Campta Barcelonayı avlamıştı 20 yılda bir bile zor gerçekleşen bir olay

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