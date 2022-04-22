Nihat Kırmızı açıkladı! Galatasaray'da seçim 2 ay...

Son genel kurulun iptali ve erken seçime yönelik tedbir kararının alınması sonrası, Galatasaray Yönetimi'nden ilk kez bir açıklama yapıldı. FANATİK'e konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, süreçle ilgili flaş ifadeler kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmaması halinde, Burak Elmas'ın istifa edeceğini söyleyen Metin Öztürk'ün sözlerinin aksine, kulüpte böyle bir hazırlık olmadığını dile getiren Nihat Kırmızı'nın açıklamaları çok konuşulacak gibi görünüyor.

'Seçim elbette olacak, ama...'

"Burada hukuki bir süreç var ve başkanımız ilk gün hukukçularımızla birlikte tedbire karşı dava açtı" diyen Nihat Kırmızı, "İstifa açıklaması kaos yaratır. Seçimin 30 Nisan'da olabilmesi için Sayın Başkanımız her iki adayla da süreci şeffaf şekilde yürüttü. Mevcut tabloya göre seçim belki bir iki ay gecikebilir. Ama elbet olacak. Biz bu süreçte kulübü sahipsiz bırakmayız. Seçimin olacağı son güne kadar Galatasaray'a yarar sağlamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'Kulübü zor durumda bırakmayız'

Camiaya önemli mesajlar gönderen Kırmızı, "Galatasaray'ı kaosa sokacak açıklama ve davranışlardan kaçınmak lazım. Başkanın istifa ederek seçim açıklamasını istemek kaosa neden olur. Galatasaray son derece demokratik bir camiadır. İsteyen üye başvuruda bulunabilir. Sonucunda hukuk buna karar verecektir. Biz de bu süreç boyunca, Galatasaray'ı zor durumda bırakacak bir hamle yapmayız" diye konuştu.

'Kazanan Galatasaray olacak'

Sarı-Kırmızılı yönetici, mahkemeden bugün çıkması muhtemel karara karşı nasıl bir beklenti içinde oldukları sorusuna, "Mahkemenin neticesiyle ilgili olarak henüz bir aksiyon içerisinde değiliz. Hep beraber neticeyi bekliyoruz. Bu süreç Galatasaray için hayırlı olacak. Belki yeni adaylar ve listeler çıkacak. Belki de yine bu iki adaydan biri kazanacak, ama sonunda kazanan Galatasaray olacak" cevabını verdi.



'Ya istifa ya imza' demişlerdi

Hatırlanacağı üzere başkan adaylarından Metin Öztürk, birkaç gün önce katıldığı bir iftar yemeğinde, mahkemenin tedbir kararını kaldırmaması halinde, Burak Elmas'ın istifa edeceğini ve böylece seçim sürecini yeniden başlatacağını duyurmuştu. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu da benzer şekilde bir istifa beklentisinin olduğunu ya da kulübü seçime götürmek üzere imza toplanabileceğini dile getirmişti. Ancak Nihat Kırmızı, yönetimin böyle bir çalışma içinde olmadığını ve mahkeme süreci sonlanana kadar kulüpteki görevlerini yerine getirecekleri mesajını verdi.







