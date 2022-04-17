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GalatasarayMorutan hakkında flaş açıklama! 'Haaland ve Mbappe...'
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Morutan hakkında flaş açıklama! 'Haaland ve Mbappe...'

Adı sık sık transfer iddialarıyla gündeme gelen Morutan için menajeri Victor Becali "Erling Haaland ve Kylian Mbappe bile nereye gideceklerini bilmiyorlar. 10 Milyon euroluk haberler beni ciddi şekilde eğlendiriyor" açıklamasını yaptı.

17.04.2022 - 14:42 |
Morutan hakkında flaş açıklama! 'Haaland ve Mbappe...'

Galatasaray'da geleceği merak edilen Olimpiu Morutan ile ilgili olarak menajer Victor Becali, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan takımlarından Al-Ain FC'nin 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 10 milyon euro teklif edeceği yönündeki söylentiler üzerine Becali konuştu.

Menajer Victor Becali, "Türk medyasında Morutan hakkında çok şey söyleniyor. Her gün onu bir takıma transfer ediyorlar. Morutan'ın çok iyi İngilizce bilmemesi asla bir sorun değil. Transferini Fatih Terim istedi. Şu anda Fatih Terim yok, Galatasaray'ın başkanı yok. Domenec Torrent kalacak mı? Galatasaray'da şu an karar verecek kimse yok ve Morutan'ın durumunun da ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Açıklamalarına devam eden Becali "Erling Haaland ve Kylian Mbappe bile nereye gideceklerini bilmiyorlar. 10 Milyon euroluk haberler beni ciddi şekilde eğlendiriyor" açıklamasını yaptı.

Olimpiu Morutan Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Morutan hakkında flaş açıklama Haaland ve Mbappe...

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