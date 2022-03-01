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GalatasarayLuyindama paylaştı kimse hiç bir şey anlamadı!
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Luyindama paylaştı kimse hiç bir şey anlamadı!

Galatasaray'dan Al Taawon'a kiralık olarak giden Kongolu stoper Luyindama'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

01.03.2022 - 10:03 |
Luyindama paylaştı kimse hiç bir şey anlamadı!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Taawon'a kiralık olarak giden Christian Luyindama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Birbirini çürüten armut paylaşımı

Christian Luyindama çürüyen bir armutun sağlam bir armuta temas ederek onu da çürüttüğünü gösteren bir fotoğrafı paylaştı. Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcunun bu paylaşımı akıllara Muslera ile çarpışmasını getirdi. Luyindama'nın takım arkadaşı ile çarpışarak istemeden de olsa onu sakatlamasına bu paylaşımın bir gönderme olduğu düşünüldü.

Muslera ile Luyindama çarpışması

Süper Lig'de Aralık ayında oynanan Galatasaray'ın Sivasspor mücadelesinde Luyindama ile Muslera arasında bir çarpışma yaşanmıştı. Yenilen gol öncesinde Luyindama ile çarpışan Muslera yerde kalmış ve bir daha kalkamamıştı. Sivasspor, Muslera'nın yere düşmesiyle birlikte boş kaleye topu ağlara göndermişti. Sosyal medyadan da Sivasspor oyuncularına tepki gelmişti. Sakatlanarak oyun dışına gelen Muslera uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Luyindama paylaştı kimse hiç bir şey anlamadı


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