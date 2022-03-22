Guinness Rekorlar Kitabı'na giren rekor sponsorluk anlaşması!

Galatasaray ile Enerjisa Enerji arasında sponsorluk anlaşması gerçekleşti. Öte yandan imza töreninde Guinness Rekor Takdimi yapıldı. Törende Başkan Burak Elmas açıklamalarda bulundu.

'MAÇ GÜNÜ DIŞINDA GELİR ÜRETEN BİR HEDEFİMİZ VAR'



"İlklerin kulübü Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor. Bu önemli projenin bitişi bizim dönemimize denk geldi. Emeği geçenlere teşekkürler. Bizim önemli projelerimizden bir tanesi de stadyumumuzda, çok daha fazla fonksiyonları devreye sokarak daha fazla gelir elde etmek. Stadyumumuzu sadece maç gününde değil maç günü dışında da gelir üreten ticari bir alana çevirme hedefimiz var"

"Enerjisa ile yaptığımız işbirliğinin büyük önemi var. Bu işbirliği 25 yıl sonunda çok ciddi anlamda gelir üretecek. Bu proje devreye girdikten sonra bile ciddi bir gider kalemi olan enerji maliyeti konusunda katkı sağladı."



Enerjisa CEO'su Murat Pınar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray ile yaptığımız proje Galatasaray'a, memlekete ve gelecek nesillerin faydasınadır. 25 yılda 1 milyar liradan daha fazla tasarruf sağlayacak bir proje bu."

Bikem Kanık ise; "Guinnes Rekorlar Kitabı'na da başvurarak bu projeyi taçlandırdık. Galatasaray, 100 yılı aşkın süredir burada. Bundan sonraki 100 yılda da güçlü bir şekilde burada kalmasını sağlamak hedefindeyiz." dedi.

GALATASARAY REKORLAR KİTABINA GİRDİ



Guinness Rekorları Hakemi Şeyda Subaşı törende yaptığı konuşmada; "10404 güneş paneli ile 4.2 megawatt'lık elektrik üreterek NEF Stadyumu, dünyanın güneş enerjisiyle en fazla elektrik üreten stadyumu olarak rekorlar kitabına girmiştir."







