Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun...

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC'de forma giyen James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönmek istiyor.

James Rodriguez, Galatasaray'a doğru



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre eski Real Madrid oyuncusu James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

En büyük engel aylık maaşı



Haberde, Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi.

'Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum'



30 yaşındaki yıldız oyuncu, "5 ay sonra Al-Rayyan'dan ayrılacağım. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" dedi.

7. Kolombiyalı



Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transfer olması durumunda, Galatasaray tarihindeki yedinci Kolombiyalı oyuncu olacak.



İşte G.Saray'da forma giymiş Kolombiyalı oyuncular:



Farid Mondragon (2002-07)

Jersson González (2002-03)

Gustavo Victoria (2001-02)

Robinson Zapata (2011)

Juan Pablo Pino (2010-12)

Radamel Falcao (2019-2021)



Öte yandan, Katar ekibi ile 13 maça çıkan ve 5 gol, 3 asist ile oynayan James Rodriguez'in sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.



(Ajansspor)







