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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı (CANLI ANLATIM)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor...

18.04.2022 - 19:56 |
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı (CANLI ANLATIM)

28'Taylan çizgiye inip içeri çevirdi. Hiçbir arkadaşı topla buluşmadı.

27'Galatasaray savunmada hazırlık pasları yapıyor.

26'Yeni Malatyaspor yine sağ kanattan gelmek istedi. Dicko'nun çevirmek istediği top Marcao'dan sekip kornere çıktı.

25'25. dakika itibarıyla Galatasaray'ın 2, Yeni Malatyaspor'un 3 şutu bulunuyor.

24'Kenan Özer, Benjamin Tetteh'i savunma arkasına kaçırmak istedi. Marcao, araya girerek topu taca gönderdi.

23'Nouha Dicko sağ kanatta geniş alan buldu. Dicko'nun çevirdiği topta Tetteh, topu iyi kullanamadı.

22'Yeni Malatyaspor kalabalık geldi, Kenan Özer'in Tetteh'e attığı pası son anda Marcao kesti.

21'Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ortaladı. Philip Gameli Awuku topu kafayla uzaklaştırdı.

20'Kerem Aktürkoğlu sol kanattan gelmek istedi, savunma araya girdi.

16'Kerem Aktürkoğlu'nun kaleyi direkt cepheden gören frikiğini Abdulsamed Damlu son anda kornere çeldi.

15'Berkan Kutlu'yu yayın hemen üzerinde düşüren Philip Gameli Awuku, sarı kart gördü.

14'Campi ve Taylan'ın sakatlıkları sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

13'Gaston Campi ve Taylan Antalyalı çarpıştı. İki oyuncu da sakatlık geçiriyor.

12'Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh ile etkili geldi. Ganalı oyuncunun ceza sahası içindeki şutu etkisiz.

11'Ryan Babel'in sağdan ortasında top kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.

10'Nouha Dicko, Benjamin Tettehi savunma arkasına kaçırmak istedi. Marcao kademede.

9'Benjamin Tetteh savunmasına yardımcı olmak için geriye geldi. Taylan'ın, Ganalı oyuncuya müdahalesi sonrası karar faul.

8'Kerem Aktürkoğlu etkili olmaya devam ediyor. Genç oyuncunun sol çaprazdan vuruşu savunmadan sekip kornere çıktı.

7'Galatasaray, Kerem ile hızlı çıkmak istedi, Okechukwu Azubuike rakibini geçirmedi. Karar faul.

6'Patrick van Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu ikili oyunla ceza sahasına girmek istedi. Kerem'in pası hızlı. Top autta.

3'Galatasaray'ın önde baskısı sonrası Yeni Malatyaspor yarı sahasından çıkamadı. Taç, Yeni Malatyaspor'un.

2'Kerem, sol kanattan içeri çevirdi Halil istediği gibi dokunamadı.

1'İlk düdükle birlikte Galatasaray taraftarı coşkulu bir şekilde takımlarına desteğe başladı.

İlk11'ler

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Pulgar, Babel, Kerem, Halil

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, Campi, Awuku, Karim Hafez, Buğra, Mustafa, Kenan Özer, Azubuike, Donsah, Dicko, Tetteh.

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