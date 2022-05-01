Galatasaray-Sivasspor
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
44'GOL! Yatabare, Sivasspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Mustapha Yatabaré
43'Uğur sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Hakan'ın vuruşunda top, Muslera'dan döndü.
39'Van Aanholt sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Babel'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
36'Sağ çaprazda topla buluşan Fayçal Fajr uzaktan kaleyi yokladı. Top yandan dışarı çıktı.
30'Fayçal Fajr da sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Fayçal Fajr
30'Yaşanan gerginlik sonrası Sacha Boey sarı kart gördü.Sarı Kart - Sacha Boey
29'Sacha Boey, Fayçal Fajr'a faul yaptı. İki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.
25'Babel ceza yayının sağından şansını denedi. Top, savunmadan döndü.
23'Erdoğan sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Erdoğan'ın yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.
19'Max Gradel sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde top, Muslera'da kaldı.
16'Uğur'a faul yapan Emre Kılınç sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Emre Kilinc
15'Gradel sol kanattan içeri ortaladı. Ön direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
10'GOL! Gomis, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Kerem'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Emre ceza sahasına gönderdi. Kale önünde Gomis'in yaptığı vuruşta top ağlara gitti.Gol - Bafétimbi Gomis
9'Sacha Boey sağ kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Kale önünde Gomis'in vuruşunda top yandan auta gitti.
7'Galatasaraylı oyuncular seri paslaşmalarla Sivasspor ceza sahasına girdi. Ceza alanında Gomis, topa dokunamadı ve top yandan dışarı çıktı.
3'Galatasaray orta alanda pas yaprak ileri çıkmaya çalışıyor.
İLK 11'LER!
GALATASARAY: Muslera, Boey, Semih, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Emre, Babel, Kerem, Gomis.
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare. (Muhtemel)