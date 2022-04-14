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GalatasarayGalatasaray - Dinamo Kiev maçına damga vuran an! Gözyaşlarına hakim olamadı
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Galatasaray - Dinamo Kiev maçına damga vuran an! Gözyaşlarına hakim olamadı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Galatasaray ve Dinamo Kiev, geliri savaş mağdurlarına bağışlanmak üzere özel maçta karşı karşıya geldi. Müsabakaya gözyaşları damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

14.04.2022 - 21:11 |
Galatasaray - Dinamo Kiev maçına damga vuran an! Gözyaşlarına hakim olamadı

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin etkileri futbolu da vurdu. Ukrayna'da spor müsabakaları askıya alındı. Ukrayna'nın önde gelen kulüplerinden Dinamo Kiev, Galatasaray'a konuk oldu. "Barış için maç" sloganıyla oynanan mücadeleye gözyaşları damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasındaki müsabakaya Ukraynalı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde çok sayıda Ukrayna bayrağı yer aldı.

Lucescu'ya büyük ilgi

Dinamo Kiev'in tecrübeli teknik direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray maçında büyük ilgi gördü. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Arda Turan, Alexandru Cicaldau gibi Galatasaraylı isimler Rumen teknik adamla maç öncesi uzun uzun sohbet etti.

Diagne tribünden izledi

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan Mbaye Diagne, bireysel antrenmanlara başladı. Senegalli golcü, Dinamo Kiev ile oynanan müsabakayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Futbolcular Ukrayna bayrağı ile seremoniye çıktı

Galatasaray'ın konuğu Dinamo Kiev'de forma giyen oyuncular, müsabaka öncesi seremoniye Ukrayna bayrağı ile çıktı. Galatasaray taraftarları ve tribünde bulunan Ukraynalılar, bu anlarda konuk takım futbolcularını alkışladı.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçına damga vuran an Gözyaşlarına hakim olamadı

Ukrayna marşı okunurken gözyaşları

Karşılaşma öncesi her iki ülkenin milli marşları çalındı. Nef Stadyumu'nda bulunan Ukraynalı futbolseverler bu anlarda duygusal anlar yaşadı. Ukrayna vatandaşları tribünlerde gözyaşı döktü.

Dinamo Kiev'in golleri sonrası tribünlerde alkış

Galatasaray - Dinamo Kiev maçında konuk takımın attığı goller sonrası tüm tribünler alkışlı destekte bulundu. Dinamo Kiev'in gollerini ilk 45 dakikalık zaman diliminde Buyalskyy ile Besedin kaydetti.

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