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Burak Elmas'tan flaş derbi açıklaması

Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisi öncesi "Yarın da (cuma) Florya'ya gitmeyi düşünüyorum. Tek beklentim galibiyet ve oyuncular bunun farkındalar" açıklamasında bulundu.

08.04.2022 - 08:33 |
Burak Elmas'tan flaş derbi açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Ülker Stadı'nda pazar günü oynanacak dev maçtan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını aktaran Başkan Elmas, teknik ekip ve oyunculara güvendiğini dile getirdi.

'Seçim var, ben yokum'

Burak Elmas, Dernekler Masası'nın 26 Mart'taki Mali Genel Kurul'la ilgili inceleme başlatmasını da değerlendirdi.

Galatasaray Başkanı, "İnceleme yaptılar ama herhangi bir bildirimde bulunmadılar. Ne yazdıkları ve ne için geldikleri belli değil. Kulüpte kesin olan bir şey var o da seçim olacak ve ben girmeyeceğim. Gelmemiş bir evrak üzerine yorumda bulunmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün patronu, "Ligde istediğimiz gibi bir sezon geçirmedik ama derbilerin havası farklı olur. Beşiktaş maçında bunu gösterdik. Kaybettiğimiz Trabzonspor maçında da iyi oynadık. Bu nedenle futbolcularımız ve teknik ekibimizin Kadıköy'de de iyi bir sınav vereceğini düşünüyorum. Söz konusu Galatasaray ise aksini bekler miyim?" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın iyi durumda olduğunu belirten Burak Elmas, "Yarın da (cuma) Florya'ya gitmeyi düşünüyorum. Tek beklentim galibiyet ve oyuncular bunun farkındalar" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve sarı-kırmızılı yöneticiler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisini Ülker Stadı'nda izleyecek.

Burak Elmastan flaş derbi açıklaması

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