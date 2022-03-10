Barcelona - Galatasaray maçı için büyük heyecan! Dev mücadele tek maç seçeneğiyle Misli.com'da

Sezona Ronald Koeman ile giren ancak sonrasında TD koltuğuna Xavi Hernandez'i oturtan Barcelona, Xavi'nin ilk haftalarında istediği sonuçları alamamıştı ama son 4 resmi maçta fire vermediler. La Liga'da lider Real Madrid'in oldukça gerisinde kaldılar, basın toplantısında hem Xavi'nin hem de Frenkie de Jong'un belirttiği gibi UEFA Avrupa Ligi onlar için ciddi bir hedef... Dani Alves liste dışı. 2004'lü Gavi cezası; Ansu Fati, Samuel Umtiti ve Sergi Roberto sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Marca'ya göre hücum hattında "Adama Traore, Pierre-Emerick Aubameyang & Ferran Torres" üçlüsünü bir arada göreceğiz. Orta alanda Frenkie de Jong'un yanında "Pedri & Busquets" olacak. Alves'in yokluğunda sağ bekte Sergio Dest izleyeceğiz, sol bekte tecrübeli isim Jordi Alba ter dökecek.



Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, 28 hafta sonunda 35 puanla 12. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz de Barcelona gibi odağını Avrupa'ya vermiş durumda; liste dışı olan Omar Elabdellaoui ve Semih Kaya ile kadroda kendine yer bulamayan Arda Turan dışında takımda eksik yok. TD Domenec Torrent; "Barcelona çok formda. Kusursuz olmamız gerekiyor..." dedi. Kura çekimi gerçekleştiği zaman Adama Traore'nin Ömer Bayram'la eşleşecek olması gündem olmuştu ancak İspanyol teknik adamın sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Patrick van Aanholt ile maça başlaması bekleniyor. Konya deplasmanına götürülmeyen ve dinlendirilen Sofiane Feghouli takımın en büyük kozlarından biri olacak. Xavi'nin övgüyle bahsettiği Kerem Aktürkoğlu hücumun bir kanadında, Emre Kılınç diğer kanadında forma giyecek. Bafetimbi Gomis ile Mostafa Mohamed arasındaki "9 numara" tercihi maç saati netleşecek.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- Barcelona'nın son 7 resmi maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik. (7 maç - 30 gol)



- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 10 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 5 mağlubiyet)



MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi Son 16 turu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %23'lük kesim taraf bahislerini bir kenara bırakıp toplam gol sayısına yönelmiş ve en az 3 gol bekliyor... %8'lik kesim ise "Barcelona kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve Katalan devinin mücadeleyi kazanacağını düşünüyor.