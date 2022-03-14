Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'ler!

Süper Lig'de 29. hafta maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar derbi mücadelesini kazanarak Barcelona ile yapılacak rövanş maçına moralli çıkmak istiyor. Siyah-beyazlı takım ise önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için lig ikinciliğini kovalıyor.

Nef Stadyumu'nda Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok, Candaş Elbil üstlenecek. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından yayımlanacak. Dev mücadeleyi Şampiy10 canlı anlatımdan takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed

Yedekler: Muslera, Jankat, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Moruţan, Cicaldau, Semih, Boey

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

Yedekler: Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Gökhan, Larin, Kerem, Serdar, E. İlkhan