Mert Hakan'dan flaş açıklama! 'Birbirimize girmeyelim'

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinin ardından flaş açıklamalar yaptı.

Miha Zajc'ın röportajına katılan Mert Hakan Yandaş "Bu ara hep Zajc atıyor. Biz hiç atmıyoruz." dedi.

Derbi galibiyeti hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş "Bu sene iki derbiyi de kazandık. Bireysel performanslardan ziyade takım olgusu var. İsmail Hoca geldiğinden bu yana birlik, beraberlik, arkadaşlık en üst seviyeye çıktı. Ona teşekkür ediyorum. Takımımızı en üst seviyeye çekti. Çok güzel bir atmosfer var. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Derbiye özel hazırlandı mı?" sorusunu yanıtlayan Mert Hakan Yandaş "Özel hazırlandım diyemem derbiye. Her şey benim için geride kaldı. Fenerbahçemize hizmet için elimden gelen her şeyi yapıyorum. 2 sezondur taraftarımızı çok üzdük. Kazanıp bu konuşmayı yapmak istiyorum." dedi ve sözlerine devam etti.

"İLK MAÇTA BİRBİRİMİZE GİRMEYELİM"

Mert Hakan Yandaş "Türkiye'de neler olup bittiğini herkes görüyor. Taraftar çok sabırlı, dayanabildikleri sürece dayanıyorlar. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyi başarırız. Peşini bırakmıyorlar Fenerbahçe'nin. Herkes bir yumruk olsun 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi. İlk kaybettiğimiz maçta birbirimize girmeyelim. Birlik beraberlik kazanamayacağımız şey yok. Ben bugün Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim." diyerek sözlerini noktaladı.



ZAJC: EĞER BAŞARILI OLURSAK...



Mücadeleyi değerlendiren Zajc, "Harika bir maç oynadık. Baştan sona domine ettik. Kontrol tamamen bizdeydi. Ayrıca taraftara bir parantez açmalıyım. Gerçekten maç boyunca bizi harika desteklediler. Bunu hep söylüyorduk. Eğer beraber olursak başarılı oluruz. Hem sonuç, hem golüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 8. golünü derbide atan Sloven oyuncu, "Çok iyi bir hisse sahibim. Takım olarak iyiyiz bence. Özgüvenliyiz. Bazen gol atarım, bazen arkadaşım ama netice itibarıyla kazanmamız önemli." sözleriyle konuşmasını noktaladı.