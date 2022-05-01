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FenerbahçeJorge Jesus'ta sorun ortaya çıktı! Sadece para değil...
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Jorge Jesus'ta sorun ortaya çıktı! Sadece para değil...

Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e çıkarma yapan Ali Koç'un proje konusunda başarılı teknik adamla orta yolu bulmaya çalıştığı belirtildi.

01.05.2022 - 10:58 |
Jorge Jesus'ta sorun ortaya çıktı! Sadece para değil...

Gelecek sezon Süper Lig ’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe ’de göreve geldiğinden bu yana beklentilerin çok altında kalan Başkan Ali Koç ve yönetimi, teknik direktör tercihinde kararını artık vermiş gibi gözüküyor. İlk olarak oklar, Almanya Milli Takımı’nın eski hocası Joachim Löw’ü gösterse de, bir anda ibrenin Jorge Jesus’a döndüğü geçtiğimiz hafta içinde net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Başkan Koç, Jesus’la Portekiz’de bir görüşme yapmış ve sonrasında basına yansıyan fotoğrafta Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın da yer aldığı görülmüştü.

Öncelik proje ve planlama

Her ne kadar Sarı-Lacivertli yönetim Jesus’la ilgili olarak bir anlaşmanın olmadığını ifade etse de, tarafların parasal konuların yanı sıra özellikle işin proje ve planlama bölümünde ortak noktaları bulmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Kanarya’da Koç’un, ligde ikincilik hedefi ve takımın konsantrasyonunun bozulmaması sebebiyle de hoca konusunu gündeme getirmek istemediği gelen haberler arasında yer alıyor. Sezonun bitmesinin ardından 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşılıp, imzaların atılması hedefleniyor.

Jorge Jesusta sorun ortaya çıktı Sadece para değil...

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