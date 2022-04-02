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İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

02.04.2022 - 20:08 |
İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan açıklaması

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Hikmet Karaman, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Sayın başkanımız Ali Koç'un doğum günü. İyi Futbol oynayıp, 3 puanlı alıp, ona armağan istiyorduk. Başkanımıza sözümüzü tuttuk. Sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim

ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK

Yükselen formumuz var. Oyunumuz her hafta güçleniyor ve gelişiyor. Oyuncularımız da aynı şekilde. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Tüm planlarımız işledi

SICAKLIK ETKİLEDİ

İki takım adına da bahar temposunda bir maç oldu, daha iyi olabilirdi. Hava sıcaklığının artması takımı etkiledi.

ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK

Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. Elimizden geleni Fenerbahçem için yapmaya devam edeceğiz.

YÖNETİM BÖYLE BİR KARAR ALDI

Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun.

İKİNCİ ADAM OLMAM

Sezon sonunda kalır mıyım, gider miyim bilmiyorum. İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Her seferinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Tekrardan sormaya gerek yok.

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