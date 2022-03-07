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FenerbahçeGol öncesi öyle bir şey yaptı ki... Sadece Zajc anladı!
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Gol öncesi öyle bir şey yaptı ki... Sadece Zajc anladı!

Dün akşam Trabzonspor maçında oynadığı futbolla alkış toplayan Mert Hakan Yandaş'ın golden önce takım arkadaşına yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı.

07.03.2022 - 09:19 |
Gol öncesi öyle bir şey yaptı ki... Sadece Zajc anladı!

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta dev maçında büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe maçın uzun bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor performansıyla takımını sırtlayan Nwakaeme'nin 22. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğe ile geçilirken, 71. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu.

KAMERAYA YANSIDI

Gol öncesi serbest atışı kullanan Mert Hakan'ın işareti çok konuşuldu. Adeta canını dişine takan ve iki kişilik koşan deneyimli oyuncu, atış öncesi takım arkadaşı Zajc'a ön direğe koşması için göz işareti yaptı. Sloven oyuncu da ön direğe koşarak şık bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Mert Hakan'ın işareti yayıncı kuruluş kamerasına yansıdı.

Gol öncesi öyle bir şey yaptı ki... Sadece Zajc anladı

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