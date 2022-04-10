FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FenerbahçeGalatasaray'ın iki yıldızına dikkat çekti! 'Onlara çok iyi önlem aldık'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Galatasaray'ın iki yıldızına dikkat çekti! 'Onlara çok iyi önlem aldık'
ABONE OL

Galatasaray'ın iki yıldızına dikkat çekti! 'Onlara çok iyi önlem aldık'

Ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e ayrı parantez açtı.

10.04.2022 - 23:16 |
Galatasaray'ın iki yıldızına dikkat çekti! 'Onlara çok iyi önlem aldık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçın önemini ve anlamını anlattım. 'Kendi işimizi yapalım' dedim ve sahada bunu yaptık. Rakip kim olursa olsun, kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Oyunda da sakin kaldık ve beklemesini bildik. Zaman zaman iyi baskı yaptık. Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Onlar hızlı hücum yapacaklardı, böyle de oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık. Disiplinli oynadık. Şuursuzca oyun oynamadık. Büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyet armağan olsun. Bu takıma güvensinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularıma teşekkür ederim. ifadelerini kullandı.

"BEN KİMSEYLE YARIŞMIYORUM!"

"Daha erken gelseydiniz, daha farklı mı olurdu?" sorusuna İsmail Kartal, "Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyorlar. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla bütünlük sağladık. İnşallah böyle devam ederiz." cevabını verdi.

    SON DAKİKA
    1. Torrent şaşırttı! 'Çok değişik ve komik...'
      Torrent şaşırttı! 'Çok değişik ve komik...'
    2. Galatasaray'ın iki yıldızına dikkat çekti! 'Onlara çok iyi önlem aldık'
      Galatasaray'ın iki yıldızına dikkat çekti! 'Onlara çok iyi önlem aldık'
    3. Mert Hakan'dan flaş açıklama! 'Birbirimize girmeyelim'
      Mert Hakan'dan flaş açıklama! 'Birbirimize girmeyelim'
    4. Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine damga vurdu! Görenler şaşırdı: Bu ne hal Arda?
      Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine damga vurdu! Görenler şaşırdı: Bu ne hal Arda?
    5. Omar Elabdellaoui isyan etti! 'Bahane olmaz ama...'
      Omar Elabdellaoui isyan etti! 'Bahane olmaz ama...'
    6. Mert Hakan Yandaş çıldırdı! Neredeyse 30 metre koşarak...
      Mert Hakan Yandaş çıldırdı! Neredeyse 30 metre koşarak...
    7. Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu! Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartal'dan bomba hamle geldi! Mert Hakan Yandaş ve Marcao...
      Fenerbahçe - Galatasaray maçına damga vurdu! Miha Zajc yıktı geçti, İsmail Kartal'dan bomba hamle geldi! Mert Hakan Yandaş ve Marcao...
    8. Derbi sonrası Fenerbahçe'ye şok!
      Derbi sonrası Fenerbahçe'ye şok!
    9. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi! Polis hemen müdahale etti
      Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi! Polis hemen müdahale etti
    10. Fenerbahçe-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Hakem araya girdi, koşarak kaçtılar
      Fenerbahçe-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Hakem araya girdi, koşarak kaçtılar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Torrent şaşırttı! 'Çok değişik ve komik...'

    Torrent şaşırttı! 'Çok değişik ve komik...'

    Galatasaray'ın iki yıldızına dikkat çekti! 'Onlara çok iyi önlem aldık'

    Galatasaray'ın iki yıldızına dikkat çekti! 'Onlara çok iyi önlem aldık'

    Mert Hakan'dan flaş açıklama! 'Birbirimize girmeyelim'

    Mert Hakan'dan flaş açıklama! 'Birbirimize girmeyelim'

    Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine damga vurdu! Görenler şaşırdı: Bu ne hal Arda?

    Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine damga vurdu! Görenler şaşırdı: Bu ne hal Arda?

    Sıradaki Haber