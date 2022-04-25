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Fenerbahçe'den bir Arda Güler planı daha!

Ç.Rizespor maçında oyuna sonradan giren ve şov yapan Arda Güler için Ali Koç'un bambaşka planlarının olduğu ortaya çıktı.

25.04.2022 - 12:44 |
Fenerbahçe'den bir Arda Güler planı daha!

Bu sezon Fenerbahçe adına en büyük kazanç, hiç şüphesiz Arda Güler oldu. Taraflı tarafsız herkesin beğenisi toplayan 17 yaşındaki futbolcu için şimdiden transfer haberleri ortada dolaşıyor. Ancak en azından önümüzdeki sezon için Arda'nın ayrılma ihtimali bulunmuyor.

ARDA GÜLER'E ÖZEL ÖNLEM

Fenerbahçe Yönetimi, genç yıldız için bu yaz döneminde gelebilecek bütün teklifleri geri çevirecek. Ancak önümüzdeki sezonun ardından satış kararı çıkabilir. Burada ise bonservis bedeli hariç yönetimin muhtemel alıcıdan bir talebi daha bulunacak.

BİRDEN FAZLA TRANSFER

Arda, hangi takıma giderse gitsin, muhtemel sonraki satışından yüzde 30'luk pay talep edilecek. Arda henüz çok genç olduğu için kariyerinde büyük paralarla birden fazla transfer yapma ihtimali yüksek.

Yüzde 30'luk pay sayesinde Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli geliri haricinde gelecek yıllar için de ekstra kazanç sağlamayı hedefliyor. 17 yaşındaki futbolcunun adı şimdiden İngiliz ve İspanyol ekipleriyle anılıyor. Yaşıyla doğru orantılı olarak fizik gücü de artacağı için değerine değer katması kesin...

VİTRİNDE KALMAYA DEVAM

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlarken, Arda da daha fazla forma şansı bulacak. Böylece vitrinde kalmayı sürdürecek. Şimdiden birçok kulübün gözlemcileri, onun için bazı Süper Lig maçlarına geldi.

Arda Güler yavaş yavaş A Milli Takım kadrosunda da boy göstermeye başlayacak. Yabancı spor siteleri tarafından dünya futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olacağı belirtilen Arda, kendisine çok iyi bakıyor. Kendisine ekstra olarak özel antrenör ve yaşam koçu da tutmuştu.

Fenerbahçeden bir Arda Güler planı daha

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