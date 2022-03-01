Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti

Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti.

Markaroğlu, yakın zamana kadar Fenerbahçe’nin alt yapılarında Futbol A.Ş. Futbol Akademi Yöneticisi olarak görev yapmıştı.

Daha sonra Markaroğlu, görevini yürütürken istifa etmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı: Kulübümüzün 4635 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi ve bir dönem Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de ve Fenerbahçe Futbol Akademimizin yönetiminde görev almış olan Aram Markaroğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Camiamızın kıymetli isimlerinden Merhum Aram Markaroğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Aram Markaroğlu kimdir?

Aram Markaroğlu İstanbul’da doğdu. Çocukluğunu Şişli’de geçirdi. Eşi Aney Markaroğlu’dur. Markaroğlu eğitim hayatının yanı sıra iş hayatına rulman sektörünün kalbi olan ve Karaköy Perşembe Pazarı’nda başlayan Aram Markaroğlu duayen olarak adlandırıldı. Askerlik çağına kadar Perşembe Pazarı’nda sektöre ve iş politikalarına hakim oldu. Daha sonra vatani görevini yapmak için kısa bir ara verdi. Asker dönüşünde Viktor Bali firmasında Rulman Kısım Müdürü olarak göreve başladı. 1982 yılında işinden istifa ederek kendi firmasını kurmaya karar verdi. 1972’de tanıştığı rulman sektöründe, aradan geçen 10 yıllık sürenin ardından kendi işinin patronu oldu. Böylece 40 yılı aşkın bir süredir sektöre ve Türk sanayisine hizmet vermeye devam etti.