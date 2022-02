Volkan Demirel'den flaş Arda Güler ve Ömer Faruk Beyaz açıklaması

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, YouTube'da Play Spor Kanalı'na açıklamalarda bulundu. Teknik adam, Ömer Faruk Beyaz, Arda Güler ve Fenerbahçe'den ayrılışı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

"Teknik heyetten bir arkadaşımla tartışmaya başladık"



"Günün şartlarına ya da rakibin durumuna göre planı belirlemek lazım. Her zaman ekibimle esnek olma konusunda tartışmalar yapıyoruz. Geçen ki toplantıda teknik heyetten bir arkadaşımla tartışmaya başladık ve yarım saat geçti. Bu tartışmaları yapmak çok önemli. Doğru nedir? Doğru başarıdır. Başarılıysan hep doğru yapıyorsundur. Yenilmişsen, başarısızsındır."

"Biraz agresifleşebiliyorum"



"Futbolcular bana aile sorunlarını bile anlatıyorsa, demek ki o güveni sağladığımı gösteriyor. Her futbolcumun kendim gibi olmasını isterim. Duygusalım. Olduğu yeri sahiplenen bir adamamım. Maçtan sonraki röportajlarımda belki çok sevilmeyen bir profil olabilir. O tamamen isteğimden kaynaklanır. En ufak bir şey ters gidince, işime olan sevgim ve saygımdam dolayı biraz agresifleşebiliyorum. Soyunma odasında ses yükseleceği zamanlar olacaktır tabii ki. Futbolcuyken daha kolay ses yükselebilir. Ama teknik adamken sesinizi yükseltmeden önce onu iyi ayarlamak gerekir."



"Emre Belözoğlu da ben de zaman zaman hırslı olabiliyoruz"



"Emre Belözoğlu da ben de zaman zaman hırslı olabiliyoruz. Eskiden de kaybederdik, 1 hafta 10 gün sokağa çıkmak istemezdik, insanlarla konuşmak istemezdik. Bunları hırs ve sinir yapıyor. Aslında başarının bir yeri de buradan geçer. Biz o anlamda 'eyvallah' demeyen adamlardandık. Ben ne zaman hırslansam, kendime zarar verdim, kimseye zarar vermedim. İkimizin de derdi Türk futboluna hizmet etmek."



"Gördüklerimizi belki rüyalarınızda görürsünüz"



"Bizim yaşadıklarımızı hayal edemezsiniz. Gördüklerimizi belki rüyalarınızda görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ndeki Çeyrek Final, Avrupa Ligi başarısı vs. tatlı zamanlarımız oldu. Kötü zamanlarımız da oldu. İyisiyle, kötüsüyle çok güzel zamanlar geçirdim. Fenerbahçe'yi yaşamak gerekiyor, anlatarak olmaz. Her sene yarış başlıyor. Bu sene artık bitmiş, Fenerbahçeliler'den ricam, neyi daha doğru yapabiliriz, neyi daha iyi başarabiliriz, bunları düşünmeleri lazım. Ayrıştırarak, bölerek, her şey daha kötüye gider. Bu sorunları daha iyi yönetebilirler."

"Benim zamanımda sosyal medya olsa, bu kadar sene futbolcu olmazdım"



"Ben kötü gol bile yesem fazla takılmazdım. 2-3 tane kurtarırdım. Bana kötü tezahürat yapıldığında kendimi daha çok kamçılıyordum. Ama bu herkeste olmuyor. Bunlardan fazla etkilenmemek lazım. Benim zamanımda sosyal medya olsa, bu kadar sene futbolcu olmazdım."

"Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?"



"Bir genç oyuncu çıkıyor, ertesi gün bir bakıyorsunuz, çok büyük futbolcu deniyor. Veya gelişimde olan biri gol atamadığında veya kötü bir gol yediğinde hemen sosyal medyada yerden yere vuruluyor. Bunun ayarını bulmak lazım. Ömer Faruk Beyaz vardı. Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi Ömer Faruk Beyaz?"

"Başkanla ciddi şekilde konuştum"



Geçen sene sonuna doğru Selçuk Şahin ile konuşurken seneye ayrılacağımı söylemiştim. Artık kendi kendimize bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Tatilde Marco, Selçuk, Emre ayrıldığını duyurdu. Benden böyle bir adım gelmedi. Fenerbahçe bana git demeden gidemem. Başkana söylemek aklımda vardı. Bizim teknik ekip dağılınca, başkana telefon açtım. Durumu anlattım, başkan beklememi söyledi. O sırada da antrenmanlar başladı biz çıktık takımla beraber idmanlara. Sonra hoca belli oldu. Bu sefer tekrar başkanla ciddi şekilde konuştum. Başkan nedenini sordu. Fenerbahçe ve hoca kalmamı istiyordu. Ben kendimin neler yapacağını görmek istediğimiz söyledim. Derken yaz sonuna kadar bu süreç devam etti ben ayrıldım. Ayrıldıktan sonra lig başladı. Lig başlayınca yayıncı kuruluş geldi. Beni istediklerini çok belli ettiler, kendimi değerli hisstirdiler. Ben de bir şekilde orada başladım.

"Kadro dışı kalmayı hiç beklemezdim"



"Kadro dışı kalmayı hiç beklemezdim. Yaşandı bitti artık. Üzüldüm tabii. 4 ay Dereağzı'nda çalıştım, sonra geri geldim. Hepsinden bir tecrübe edindim. Şimdi teknik adamken kadro dışı bırakacağım oyuncuyu düşünüyorum. Hiçbir futbolcu kadro dışı kalmak istemez. İnşallah ben de hiçbir oyuncuyu kadro dışı bırakmam. Çünkü ben de yaşadım, çok zor bir süreç."

"1 maça çıktı ama hemen olmadı"



(Arda Güler için) "1 maça çıktı ama hemen olmadı. Hemen oldu derseniz bu sefer kaybedersiniz çocuğu. Bunun bir ortasını bulalım. Gençlere önem veren biriyim ama yeri ve zamanını planlayarak, ilerlememiz gerekir. Gençler çok önemli. Gelecekte yabancı sınırı düşecek. Süper Lig'de en fazla yerli oyuncuyu oynatan takımız. Yeni gelecek gençler var. Ama zamanı geldiğinde gelecek."