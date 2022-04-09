Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçında 5 gol!

Süper Lig'de 32. haftasının açılış maçı 'Semt Derbisi'ne sahne oldu. İstanbul'un iki temsilcisi Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın gollerini Karagümrük adına Adnan Uğur, Pesic ve Bistrovic kaydederken, Kasımpaşa'nın gollerini Tarkan Serbest ve Muleka kaydetti. Bu sonuçla Kasımpaşa 41 puanda kalırken, Karagümrük puanını 46'ya yükseltti.

KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA: 3-2

GOLLER: 30' Adnan Uğur, 38' Pesic, 72' Bistrovic (Karagümrük) 67' Tarkan, 82' Muleka (Kasımpaşa)







