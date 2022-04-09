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Fatih Karagümrük SporFatih Karagümrük Kasımpaşa maçında 5 gol!
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Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçında 5 gol!

Süper Lig'in 32.hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla devirmesini bildi.

09.04.2022 - 15:53 |
Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçında 5 gol!

Süper Lig'de 32. haftasının açılış maçı 'Semt Derbisi'ne sahne oldu. İstanbul'un iki temsilcisi Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Volkan Demirel yönetimindeki Karagümrük sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın gollerini Karagümrük adına Adnan Uğur, Pesic ve Bistrovic kaydederken, Kasımpaşa'nın gollerini Tarkan Serbest ve Muleka kaydetti. Bu sonuçla Kasımpaşa 41 puanda kalırken, Karagümrük puanını 46'ya yükseltti.

KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA: 3-2

GOLLER: 30' Adnan Uğur, 38' Pesic, 72' Bistrovic (Karagümrük) 67' Tarkan, 82' Muleka (Kasımpaşa)

Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçında 5 gol

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